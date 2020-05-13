Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan Erzurumspor'a mesaj!

Fenerbahçe Kulübü, 4'ü futbolcu 11 personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor için geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Erzurumspor'un Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarınıza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı

Galatasaray'ın paylaşımında ise "BB Erzurumspor Kulübü'nde koronavirüs testleri pozitif çıkan futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı.