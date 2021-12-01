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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan anlamlı maç

#Dünya Engelliler Günü#Tekerlekli Sandalye Basketbol#Spor İstanbul
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan anlamlı maç

Spor İstanbul'un "Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenleyeceği tekerlekli sandalye basketbol etkinliğinde, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bir araya gelecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, "Dünya Engelliler Günü" kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla yarın tekerlekli sandalye basketbol etkinliği düzenleyecek. İBB Fatih Spor Kompleksi Spor Salonu'nda saat 13.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte Türk sporuna büyük katkılar sunan üç köklü spor kulübünün oyuncuları parkeye çıkacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın tekerlekli sandalye basketbol takımlarının karşılaşacağı bu özel günün ilk müsabakasında basketbolcular birbirlerine karşı mücadele edecek, ikinci müsabakada ise protokol üyelerinin de yer alacağı ekipler arasında maç yapılacak. 

DOSTLUK KUPASI

Skor tabelasının aktif edilmeyeceği karşılaşmalarda kazanan dostluk olacak. Etkinliğin sonunda katılımcı kulüplerin yöneticilerine, takım kaptanlarına ve sporcularına; dostluk kupası, madalya ve plaket takdim edilecek. 

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#Dünya Engelliler Günü#Tekerlekli Sandalye Basketbol#Spor İstanbul

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