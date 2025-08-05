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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Süper Lig maçları resmen ertelendi!

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Başakşehir
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin Süper Lig maçları resmen ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 15:50

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in, Süper Lig'in 1. haftasındaki maçların ertelendiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Süper Lig maçlarının ertelendiğini açıkladı.

İşte o açıklama: 

Bu sezon ülkemizi UEFA Turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Başakşehir

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