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Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta yapılacak? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un muhtemel rakipleri belli oldu! FB, BJK, ADS UEFA Konferans Ligi rakipleri…

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#UEFA Konferans Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş
Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta yapılacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un muhtemel rakipleri belli oldu FB, BJK, ADS UEFA Konferans Ligi rakipleri…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 12:33

UEFA Konferans Ligi kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. FB, BJK, ADS UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? sorusu da sporseverler tarafından takip ediliyor. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi rakipleri bugün belli oluyor. Süper Ligi 2. 3. ve 4. tamamlayan ekiplerimiz bugün 2. ön eleme turu kapsamında kura çekimine katılacak. Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi rakipleri kim oldu? İşte Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un muhtemel konferans ligi rakipleri!

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un UEFA Konferans Ligi rakipleri bugün belli oluyor. Spor Toto Süper Lig’in 2. tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Fenerbahçe, ligi 3. tamamlayan Beşiktaş ve 4. tamamlayan Adana Demirspor UEFA Konferans Ligi 2. turunda mücadele verecek. UEFA Konferans Ligi 2. tur kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusu da milyonlarca futbolsever tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın Konferans Ligi rakipleri belli oldu mu? İşte muhtemel rakipler…

UEFA KONFERANS LİGİ 2. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri bugün belli oluyor. UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 14.00'te başlayacak. Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ve lig üçüncüsü Beşiktaş kuraya seri başı olarak girecek. Lig dördüncümüz Adana Demirspor ise seri başı olmayacak. Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

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Konferans Ligi kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta yapılacak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un muhtemel rakipleri belli oldu FB, BJK, ADS UEFA Konferans Ligi rakipleri…

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL RAKİPLERİ

Konferans Ligi 2. eleme turu kurası öncesi gruplandırmalar yapıldı. Muhtemel rakipler belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri;

La Fiorita 1967 (SMR) - FC Zimbru Chisinau (MDA)

Balzan FC (MLT) - NK Domžale (SVN)

Beitar Jerusalem FC (ISR)

PFC Levski Sofia (BUL)

Gabala SC (AZE)

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri;

FK Vojvodina (SRB)

FK Željezničar (BIH) - FC Dinamo Minsk (BLR)

KF Tirana (ALB) - FC Dinamo Batumi (GEO)

Debreceni VSC (HUN)

FC CSKA 1948 (BUL)

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri;

CFR 1907 Cluj (ROU)

Hapoel Beer-Sheva FC (ISR)

Legia Warszawa (POL)

Dunajská Streda (SVK) - FC Dila Gori (GEO)

FK Makedonija GP Skopje (MKD) - FC RFS (LVA)

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FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’UN UEFA RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Ülkemizi Avrupa arenasında temsil edecek Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Temsilcilerimizin rakipleri belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

KONFERANS LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA OYNANACAK

Spor Toto Süper Lig'in 2'ncisi ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 3'üncüsü Beşiktaş ve 4'üncüsü Adana Demirspor'un rakipleri de bugünkü kura çekiminde belirlenecek. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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#UEFA Konferans Ligi#Fenerbahçe#Beşiktaş

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