Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.
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