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GeriFutbol Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 00:24,Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.

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