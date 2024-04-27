Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Yüksek gözyaşlarını tutamadı! İsmail Kartal'dan 'yerli' zorunluluğu sebebiyle çifte değişiklik...

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Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 19. dakikada iki oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı.

DZEKO'YU KENARA ÇEKTİ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, geçen hafta oynanan Sivasspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. Edin Dzeko'yu yedeğe çeken deneyimli teknik adam Batshuayi'ye görev verdi.

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Micyhy Batshuayi, derbi mücadelesine 11'de başladı. 30 yaşındaki forvet bu sezon ilk kez Kayserispor deplasmanında 11'de başlarken, ligde ikinci kez takımı adına 11'de sahaya çıktı. Bu sezon 24 lig maçında 10 gole imza atan Batshuayi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 10 maça ilk 11'de başladı. Başarılı forvetin Türkiye Kupası ve Avrupa Konferans Ligi'nde 6'şar golü var.

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4 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'un yanı sıra, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci ve Miha Zajc teknik heyet kararıyla kadroda alınmadı.

İSMAİL YÜKSEK SAKATLANDI, DEVAM EDEMEDİ

Maçın 14. dakikasında sağ çizgide topu çıkarmaya çalışan İsmail Yüksek sakatlandı ve yerden kalkamadı. Bir süre kenarda tedavi gören İsmail, oyun alanına geri dönüp kendini denedi ancak yeniden acı içerisinde kendisini yere bıraktı.

Sedyeyle kenara gelen İsmail Yüksek'in büyük üzüntü içerisinde olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

YERLİ KURALI SEBEBİYLE İKİ DEĞİŞİKLİK

İsmail Yüksek'in oyuna devam edememesi üzerine Fenerbahçe yedek kulübesinde hummalı bir çalışma başladı. Krunic ve Çağlar Söyüncü'nün hazırlandığı görüldü.

Sahada 3 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğu sebebiyle İsmail Kartal stoperde Becao'yu çıkarıp oraya Çağlar'ı aldı ve Krunic'i de İsmail Yüksek'in yerine oyuna soktu.