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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza'dan Mesut Özil göndermesi!

#Beşiktaş#Josef De Souza#Mesut Özil
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souzadan Mesut Özil göndermesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde kaydettiği 2 golle siyah-beyazlılara 1 puanı getiren Josef de Souza, bu kez de sosyal medyada yaptığı Mesut Özil göndermesiyle gündem oldu.

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Beşiktaş'ın deplasmanda 2-2 beraber kaldığı Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların 2 golünü kaydeden Josef de Souza, bu kez de bir sosyal medya hesabına verdiği yanıtla gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile penaltıdan bulduğu golün ardından "433" isimli sosyal medya hesabı, tecrübeli futbolcunun fotoğrafını elmas emojisi ile paylaştı.

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Sarı-lacivertlilere karşı 2 gol kaydeden Josef de Souza ise, maçın ardından 433 hesabına yanıt verdi ve Joker emojisiyle kendi sevinç fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souzadan Mesut Özil göndermesi

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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#Beşiktaş#Josef De Souza#Mesut Özil

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