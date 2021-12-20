Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sonrası Josef de Souza'dan Mesut Özil göndermesi!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın deplasmanda 2-2 beraber kaldığı Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların 2 golünü kaydeden Josef de Souza, bu kez de bir sosyal medya hesabına verdiği yanıtla gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile penaltıdan bulduğu golün ardından "433" isimli sosyal medya hesabı, tecrübeli futbolcunun fotoğrafını elmas emojisi ile paylaştı.

Sarı-lacivertlilere karşı 2 gol kaydeden Josef de Souza ise, maçın ardından 433 hesabına yanıt verdi ve Joker emojisiyle kendi sevinç fotoğrafını paylaştı.

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.