Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe - Beşiktaş maç bilgileri...

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Futbolseverlerin gözü Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde. Ev sahibi Fenerbahçe, lider konumdaki Karadeniz takımı Trabzonspor’un 15 puan gerisinde, rakibi Beşiktaş ise 18 puan geriden geliyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçını kazanarak puan farkını azaltmak istiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi mücadelesinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Crespo, Zajc, İrfan Can, Mesut, Valencia (Serdar Dursun)

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

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SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

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Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu ise takıma dahil oldu. 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, derbide takımlarını yalnız bırakmayacak.

GUSTAVO İLE NOVAK SINIRDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ’TA CEZALI YOK, SAKAT FUTBOLCU SAYISI 3

Kayserispor maçında cezalı oldukları için oynamayan Necip, Josef ve Welinton’un Fenerbahçe derbisinde oynamalarına engel bir durum bulunmuyor. Bununla birlikte siyah beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Mert Günok ve N’Koudou maç kadrosunda yer alamayacak. Dünkü antrenmanda yaşadığı çarpışma sonrası burnu kırılan Umut Meraş için özel maske hazırlanması ve bu şeklide maç kadrosuna dahil edilmesi düşünülüyor. Topla çalışmalara iki gün önce başlayan Alex Teixeira’nın da henüz hazır olmadığı için kadroya alınması beklenmiyor.

LARIN KART SINIRINDA

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Bu arada 3 sarı kartı bulunan Cyle Larin, Fenerbahçe maçında sarı kart görmesi durumunda 18’inci haftada oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı olacak.