Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi Uğur Boral Spor Arena’ya konuştu! Derbinin favorisi hangi takım? ‘Mourinho çağırsın uçarak giderim’

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Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe şampiyonluk şansını devam ettirmek için, Beşiktaş ise Avrupa kupalarına katılmak adına 3 puan almak istiyor.

Bu dev maç öncesi her iki kulüpte de forma giyen Uğur Boral, Spor Arena’ya değerlendirmelerde bulundu.

İşte o röportaj…

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi şampiyonluk yolunda, Beşiktaş’ı Avrupa Ligi yolunda önemli bir maç bekliyor. Öncelikle maça dair genel olarak düşüncelerinizi alabilir miyim?

Maçın genel yorumu, herkesin de hemfikir olduğu çok önemli bir maç. Derbilerin kazananı her zaman kendi sahasında oynayanı, %51’e %49 olarak değerlendirmişimdir. Çünkü derbiler ciddi, hiç bilinmeyen sonuçlardır. Ben Beşiktaş’ın elinde birkaç tane çok özel oyuncunun da olduğunu düşünüyorum ancak bu maçla alakalı favorim Fenerbahçe. Psikolojik üstünlüğü devam ettirmesi, düştüğü psikolojik buhrandan çıkması için kazanmak zorunda. Mourinho da zaten derbiyi kazanmak isteyecektir çünkü hiç büyük maç kazanamadı. Bu maçı kazanmak adına elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum. Oyuncular da derbilerde kendi motivasyonunu bulurlar. Bu maç özelinde bir motivasyon kaynağını bulacaklardır.

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Fenerbahçe sezona Mourinho ile iddialı başladı ancak hem Türkiye Kupası, hem de UEFA Avrupa Ligi’nde havlu attı. Lider Galatasaray’ın da 5 puan gerisinde. Mourinho’yu bu sezon nasıl değerlendirirsiniz?

Mourinho’yu başarısız buluyorum. Fenerbahçe’yi şampiyon yapamamış bütün teknik direktörleri başarısız buluyorum. Çünkü bu takımlar 250-300 milyon Euro’luk bütçeleri ile şampiyon olmak için kuruluyorlar. Eğer şampiyon olamamışsa başarısız anlamına gelir. Ki Ziraat Kupası yok, UEFA yok. Final oynayacağımızı söylemişlerdi, Türkiye kamuoyu, futbol kamuoyu garip. Neye dayanarak söylediklerini bilmiyorum. Ben öyle düşünüyordum diye söyleyerek geçiştiriyorlar. Sezon sonu şampiyon olsa dahi Mourinho başarısız bir yıl geçirdi. Bizi şaşırtan; biz onun antrenmanlarını, maçlarını analiz ederek antrenörlük kurslarında boy gösterdik ancak bizi şaşırtan hamleler, değişiklikler yaptı. Bizim için hayal kırıklığı olduğunu söylemeliyim.

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Beşiktaş’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in gelecek sezon olup olmayacağı tartışma konusu. Solskjaer ile devam edilmeli mi?

Beşiktaş’ın probleminin, hangi teknik adam gelirse gelsin devam edeceğini düşünüyordum bu sene ile ilgili. Ole’nin de yaşadığı şey budur. Beşiktaş’ın problemi saha içinde değil saha dışında. Beşiktaş’ın problemi maalesef bu mali konularda bir açmazın içinde, kendi içinde bu problemleri bir türlü çözememiş, maalesef her gelen başkan yolsuzlukla suçlanıyor ancak hiçbirşey çıkmıyor sonrasında. Bu Beşiktaş kulübünün, camiasının problemi. Bu böyle devam ettiği sürece maalesef, çok özür dileyerek söylüyorum ‘debelenmeye’ devam edecek buralarda. Problemi saha dışında, Solskjaer’in antrenörlüğünü sağlıklı bir zeminde görmek daha olumlu bir cevap olur benim açımdan. Bu zeminde hiçbir antrenörün başarılı olabileceğini ben zannetmiyorum.

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Eğer Mourinho ile devam edilirse, ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Bir Türk yardımcı antrenör sizce gerekiyor mu?

Ben birinci problemin Mourinho olduğunu düşünmüyorum. Birinci problem Fenerbahçe’nin futbol aklı, başkandan aşağı devam ediyor. Acun abi, yöneticiler, menajerler, oyuncular. Ben bu oyuncu grubunun zaten yapabileceklerinin bu kadar olduğunu düşünüyordum. Fenerbahçe’nin ciddi problemleri var, oyuncu açısından var. Sürekli tartışmalı oyuncularla futbol oynuyor, 6 yıldan beri. Maalesef Ali Koç başkanı kim kandırıyorsa iyi kandırıyor, çok manipüle edildiğini düşünüyorum bu konuda. Mourinho’nun problemi ise; Bu kadro daha efektif kullanılabilir miydi? Evet. Bunu başaramadı. Bunu başaramadığı için zaten başarısız diyorum. Bizi de şaşırttı. Fenerbahçe gelecek sezon yine bu seneki zihniyetle, bu oyuncu anlayışıyla devam ederse yine şampiyon olamaz. Fenerbahçe’nin, Galatasaray kadrosunun önüne geçmesi için çok ciddi değişikliklere gitmek zorunda. Mourinho tabii ki bunu başarabilecek bir teknik adam. Başarabilir mi, başaramaz mı? Sezon başında gelen oyunculara bakarım. Performanslarına bakarım öyle yorumlarım. Şu anda gelecek sezon Fenerbahçe şampiyon olabilir desem olmaz. Ancak, Galatasaray kadrosunun önüne geçilmesi için ‘çok radikal’ değişikliklere ihtiyaç var.

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Fenerbahçe, Mourinho’nun yanına yardımcı antrenör olarak sizi çağırsa, kabul eder misiniz? Sizce Türk yardımcı antrenörler arasında kimler olmalı?

Mourinho’nun bir şekilde yanına Türk teknik adam konusu… Ben farklı bakıyorum. Şuna inanıyorum, Türkiye Ligi’ni bilen insanlar Türkiye’de başarılı oluyor, şampiyon oluyor. Türkiye Ligi’nin dinamiklerini iyi bilen insanlardan, iyi bir antrenörü, eğer kimse, Mourinho’nun yanına koyması, Mourinho’nun da ona saygı göstereceği şekilde yanına koyulması gerekiyor. Daha sağlıklı bir ilerleme yaşanır diye düşünüyorum.

Mourinho beni yanına çağırırsa, Fenerbahçe’de olduğu için mümkün değil Mourinho’ya hayır demek. Bu insanı çok onurlandıran, gururlandıran bir şey olur. Tabii ki ‘uçarak gidersin’. Bu, Fenerbahçe camiası. Mourinho’dan öğrenecek çok şeyin olduğunu düşünüyorum hala. Çünkü sadece saha içi dizilimler, antrenörler, taktikler değil, antrenörün kendisinden dünya futboluyla ilgili birçok şey öğrenilmesi mutlaktır. Tekrardan Fenerbahçe’ye, Fenerbahçe bünyesinde hizmet etmek mutlaktır. Bu soruya hayır diyebilecek bir futbol adamı tanımıyorum.

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Dinamikleri çok iyi bilen, Türkiye futbolunu ve futbolcusunu çok iyi bilen, Türkiye takımlarını çok iyi bilen, atmosferi çok iyi bilen, Fenerbahçe’yi çok iyi bilen hepsinden önce bir antrenörün olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bu isimler zaten Fenerbahçe camiasının bünyesinden çıkmışlardır, etraftalardır, sadece Fenerbahçe yönetiminden, camiasından bir telefon bekleyen insanlar. Hala mevcut durumda bekliyorlar, birçok var.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ta oynadınız. Sizce derbi öncesi atmosferi iki takımda da nasıldır?

Ben Mourinho’nun bir büyük maç kazanmak isteyeceğini, bu yüzden yatıp kalkıp analizlerini yaptığını ve oyuncu gruplarıyla konuştuğunu düşünüyorum. Beşiktaş’a dönüp baktığımızda, oyuncuları ve camiası, aynı zamanda başkanı Fenerbahçe’yi yenmenin büyük bir prestik olduğunu düşünüyor ve aynı Galatasaray maçı gibi, o maçı kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklardır. Beşiktaş maçı kazanabilir. Çok özel 1-2 oyuncusu var. Onlardan oyununu devam ettirip skor bulmaya çalışacaklardır. Benim favorim %51 Fenerbahçe.

Beşiktaş’ta veya Fenerbahçe’de derbiye dair unutamadığınız bir anınız var mı?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçıydı, Kezman’nın aşırtma attığı gol, onu unutamıyorum. Çünkü o maç şampiyonluğa giden maçtı. Zico dönemiydi. O maç gerçekten çok özel bir maçtı ve Tümer (Metin) ağabeye çok güzel bir beste yapmışlardı. ‘Aldığın dolarlar bir gün biter’ diye. O maçta tribünleri çok sevmiştim. Hatta Tümer ağabeye de, defalarca bu şarkıyı söylediğimiz zamanlar olmuştu sezon içinde. O baya güzeldi.

Son olarak, derbi skor tahmininizi alabilir miyim?

Skor tahmini, bilmiyorum tahmin etmesi zor tabii. Beraberlik de kafamın içinde bir yerlerde dolaşıyor. Ben Fenerbahçe’nin kazanacağını tahmin ediyorum. Beşiktaş’ın geçiş oyunlarını oynayan çok iyi oyuncuları var. Fenerbahçe her şeyi doğru yapmak zorunda, Beşiktaş çok sıkıntı çıkacaktır. Öyle bir maç olacak.