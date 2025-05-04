Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi derbinin efsane isimlerinden uyarı: 'Mourinho için gurur meselesi! | Beşiktaş'ın ilk golü bulması Kadıköy'ü karıştırır!'

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek. Bitime 5 hafta kala Galatasaray'ın bir maç eksiğiyle 8 puan gerisinde bulunan sarı - lacivertliler şampiyonluk umutlarını devam ettirmek için, Beşiktaş ise 3.'lük hedefini gerçekleştirmek adına sahaya çıkacak.

Kritik derbi öncesi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden; A Milli Takımımızın da formasını giymiş olan Can Arat ve İbrahim Toraman, Spor Arena’ya özel değerlendirmelerde bulundu.

İbrahim Toraman'ın yorumları şu şekilde:

"FENERBAHÇE İÇİN SEZONUN FİNALİ"

Derbi maçları her zaman farklıdır. Camia ve taraftarlar için 3 puandan daha önemlidir. Futbolcular sahada olumu performans sergilemek ister. Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında olduğu için baskı hissetmeden oynayacaktır. Bu da onları sahada daha rahat kılacak. Fenerbahçe için ise sezonun finali. Bu yüzden baskı altında çıkacaklar. Puan kaybedildiği gibi lig bitecek. Elbette Beşiktaş'ın da hedefi var ama daha az baskı altında olacak.

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"BEŞİKTAŞ'IN İSTİKRARI YOK"

Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var ama istikrarı yok. Solskjaer öncesinde de büyük maçlarda bu tarz sonuçlar alabiliyorlardı. Ancak hocanın gelişiyle birlikte takımda pozitif bir enerji oluştu. İletişimi iyi, futbolcularla bağ oluşturabiliyor. Ancak futbolda istikrar kadar bir oyun kimliği oluşturmak da şart. Beşiktaş'ın dışarıdan güven veren bir oyun profiline sahip olması gerekiyor. Şu an sahaya bu oyun gücünü yansıtmakta zorlanıyorlar.

"İLK GOLÜ BEŞİKTAŞ BULURSA..."

Taktiksel olarak Fenerbahçe'nin ilk dakikalardan itibaren baskı kurmasını bekliyorum. Ancak Beşiktaş, özellikle Rafa Silva ile direkt olarak kaleye gidebildiği için böyle baskılara cevap verebiliyor. Eğer Fenerbahçe öne geçerse oyunu daha özgüvenli oynayabilir. Ama Beşiktaş golü bulursa, Kadıköy'deki atmosfer Fenerbahçeli futbolcular için çok daha zorlayıcı hâle gelecektir.

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Can Arat ise derbiyi şu sözlerle değerlendirdi;

"MOURINHO'NUN GURUR MESELESİ"

Büyük takımlar için şampiyonluk yolundaki en nemli mallar Anadolu takımlarıyla yapılan mücadelelerdir. Ancak Fenerbahçe, özellikle bu maçlarda kritik puan kayıpları yaşayarak son haftalara derbi galibiyeti alamadan geldi ve ipler Galatasaray'ın elindeyken yarışa devam ediyor. Belki de hiçbir büyük takım bu şekilde şampiyonluk yarışının içinde olmamıştır. Alınacak bir derbi galibiyeti ile üstesinden gelinecek bir durum değil. Artık bu Jose Mourinho'nun gurur meselesi olmuştur. Her ne kadar Fenerbahçe aleyhine verilen yanlış hakem kararları ve oynanan oyunlar olsa da, bir sezonda tek derbi galibiyeti ile şampiyonluğu son maça kadar götürüp futbol tarihine geçecektir. Ancak Fenerbahçe kaybederse kalan şampiyonluk umudu tamamen bitiverir.

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"EN ÖNEMLİ FAKTÖR TARAFTAR"

Derbinin gidişatını, tribündeki efsane Fenerbahçe taraftarının takımı sahaya çıkarken nasıl karşılayacağı belirleyecektir. Taraftarın sezon içindeki üzüntüsü, bardağı taşıracak son damla olacakmış tedirginliği yaratıyor... Bu nedenle en önemli faktör taraftar olacaktır.

"MAÇIN KADERİNİ TALISCA İLE YAPILAN ORGANİZASYONLAR BELİRLEYECEK"

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş savunmasındaki eksikleri iyi değerlendirip zaman geçmeden skoru bulmasını ve rahat bir mücadele vermesini bekliyorum. Aksi takdirde, sıkıntı bir 90 dakikada olacağını düşünüyorum. Diğer önemli bir faktör ise Fenerbahçe hücum yaparken savunmada eksik yakalanmaması. Hücumda girilen pozisyonları cömertçe harcamak yerine gol ve ya gollerle sonuçlandırılmalı. Savunmada çok dikkatli olunmalı; hücumda ise kenarlardan ve özellikle Talisca ile merkezden yapılacak organizasyonlar, maçın kaderini belirleyecektir.

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