Fenerbahçe, Beşiktaş maçı öncesi ağır yaralı! Yıldız isimlerin derbiye yetişmesi zor

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Zorlu ve yoğun maç trafiği içinden geçen Fenerbahçe’de peş peşe gelen darbeye ve zorlanmaya yönelik sakatlıklar yüzünden Beşiktaş derbisi öncesi ciddi sıkıntı yaşayan futbolcu sayısı 6 oldu. Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi’den sonra son Alanya maçında sakatlanan Enner Valencia, Jayden Osterwolde, Joshua King’in Beşiktaş maçına yetişmesi mucize gözüküyor. Bu üç futbolcunun bugün çekilecek MR’ndan sonra net durum belli olacak.

VALENCİA MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ

Fenerbahçe’de kariyerinin en parlak dönemini yaşayan, Alex de Souza’nın gol rekorunu kırdıktan sonra Aykut Kocaman’ın gol krallığı rekoruna gözünü diken Enner Valencia, Alanya’da yaşadığı diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yüzünden Ekvador Milli Takımı’ndan affını istedi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş maçına yetişmesi zor gözükse de kesin durumu önümüzdeki günlerde yapılacak yeniden değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

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KİNG VE OOSTERWOLDE DE ZOR

Alanya maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu Jayden Oosterwolde’nin ilk tetkiklerinden sonra aşil tendinopatisi teşhisi konuldu. Ön tahminlere göre oyuncunun takıma dönüşü en az 6 hafta şeklinde düşünülse de kesin durumu MR sonrası belli olacak. Aynı maçta 77. dakikada topa vururken sık sık yaşadığı hamstring kas sakatlığı nükseden Jashua King’in de milli maçların dönüşünde oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması zor görünüyor.