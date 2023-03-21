Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı öncesi ağır yaralı! Yıldız isimlerin derbiye yetişmesi zor

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçe, Beşiktaş maçı öncesi ağır yaralı Yıldız isimlerin derbiye yetişmesi zor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerde sakatlar kervanına Enner Valencia, Jayden Osterwolde ve Joshua King de eklendi. Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması bulunan Enner Valencia, hamstring kas yaralanması tespit edilen Joshua King ve aşil tendinopatisi teşhisi konan Jayden Oosterwolde’nin ezeli rakip Beşiktaş ile oynanacak dev maça yetişmesi zor görünüyor.

Haberin Devamı

Zorlu ve yoğun maç trafiği içinden geçen Fenerbahçe’de peş peşe gelen darbeye ve zorlanmaya yönelik sakatlıklar yüzünden Beşiktaş derbisi öncesi ciddi sıkıntı yaşayan futbolcu sayısı 6 oldu. Luan Peres, Lincoln Henrique, Michy Batshuayi’den sonra son Alanya maçında sakatlanan Enner Valencia, Jayden Osterwolde, Joshua King’in Beşiktaş maçına yetişmesi mucize gözüküyor. Bu üç futbolcunun bugün çekilecek MR’ndan sonra net durum belli olacak.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Enner Valenciaya bonkör teklif Ekvadorlu yıldız diğer teklifleri geri çevirecekFenerbahçe'den Enner Valencia'ya bonkör teklif! Ekvadorlu yıldız diğer teklifleri geri çevirecekHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFenerbahçede Jorge Jesusun tribündeki görüntüleri geceye damga vurduFenerbahçe'de Jorge Jesus'un tribündeki görüntüleri geceye damga vurdu!Haberi görüntüle

Fenerbahçe, Beşiktaş maçı öncesi ağır yaralı Yıldız isimlerin derbiye yetişmesi zor

VALENCİA MİLLİ TAKIMDAN AFFINI İSTEDİ

Fenerbahçe’de kariyerinin en parlak dönemini yaşayan, Alex de Souza’nın gol rekorunu kırdıktan sonra Aykut Kocaman’ın gol krallığı rekoruna gözünü diken Enner Valencia, Alanya’da yaşadığı diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yüzünden Ekvador Milli Takımı’ndan affını istedi. Yıldız oyuncunun Beşiktaş maçına yetişmesi zor gözükse de kesin durumu önümüzdeki günlerde yapılacak yeniden değerlendirmenin ardından kesinlik kazanacak.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınMHK Başkanı Lale Orta: Hiçbir şekilde, hiç kimseye baskı yapmadımMHK Başkanı Lale Orta: "Hiçbir şekilde, hiç kimseye baskı yapmadım"Haberi görüntüle

KİNG VE OOSTERWOLDE DE ZOR

Alanya maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan genç futbolcu Jayden Oosterwolde’nin ilk tetkiklerinden sonra aşil tendinopatisi teşhisi konuldu. Ön tahminlere göre oyuncunun takıma dönüşü en az 6 hafta şeklinde düşünülse de kesin durumu MR sonrası belli olacak. Aynı maçta 77. dakikada topa vururken sık sık yaşadığı hamstring kas sakatlığı nükseden Jashua King’in de milli maçların dönüşünde oynanacak Beşiktaş derbisinde sahada olması zor görünüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD