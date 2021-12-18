Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ne zaman? İşte derbi mücadelesinin tarihi

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 19 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 yenilen sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçını kazanarak yoluna devam etmek istiyor. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ayrıntıları...

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 19 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Derbi mücadelesinde hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

SARI-LACİVERTLİLERDE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Beşiktaş mücadelesine 2 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan kaleci Altay Bayındır ile antrenmanda sakatlanan Ferdi Kadıoğlu derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan Sarı-lacivertlilerde 3 futbolcu ise takıma dahil oldu. 2 maçlık men cezası biten İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları son bulan Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş, derbide takımlarını yalnız bırakmayacak.

GUSTAVO İLE NOVAK SINIRDA

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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Luiz Gustavo ve Filip Novak, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri halinde Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Nazım, Osayi-Samuel, Mesut, İrfan Can, Valencia."