Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı için geri sayım

Fenerbahçe Beşiktaş maçının ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig’in 10. haftasında rakipler karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'ndaki oynanacak olan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı 29 Kasım’da saat 19.00’da Ülker Stadı'nda oynanacak. Sakatlığı bulunan Gökhan Töre, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Ersin'in yokluğunda Medipol Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor. İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayını hakkında bilgiler

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalında yayınlanacak. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ülker Stadı'nda oynanacak derbi maçında sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 351 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 125 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 443 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 128 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 40 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 143 golle yanıt verdi.

SON MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANDI

Fenerbahçe ile Beşiktaş rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.

Geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Siyah-beyazlıların gollerini Domagoj Vida ve Gökhan Gönül kaydetmişti.

BEŞİKTAŞ, SON 26 MAÇTA 5 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, konuk olacağı Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 26 derbiden sadece 5'ini galibiyetle tamamlayabildi.

Fenerbahçe bu dönemde 12 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI MUTEMEL 11’LER

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Papiss Cisse.