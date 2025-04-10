Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 32, 33 ve 34. hafta maç programlarını açıklandı.
DERBİNİN TARİHİ BELLİ OLDU
Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'in 3 haftalık programı şu şekilde:
32. hafta
18 Nisan Cuma
20.00 Atakaş Hatayspor - Konyaspor
20.00 Galatasaray - Bodrum FK
19 Nisan Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Sivasspor
16.00 Adana Demirspor - Trabzonspor
19.00 Göztepe - Beşiktaş
20 Nisan Pazar
13.30 Başakşehir - Gaziantep FK
16.00 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
19.00 Fenerbahçe - Kayserispor
21 Nisan Pazartesi
20.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
33. hafta
25 Nisan Cuma
20.00 Beşiktaş - Hatayspor
26 Nisan Cumartesi
16.00 Sivasspor - Antalyaspor
19.00 Bodrum FK - Samsunspor
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
27 Nisan Pazar
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
16.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Kayserispor - Çaykur Rizespor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray
28 Nisan Pazartesi
20.00 Göztepe - Başakşehir
34. hafta
2 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor - Konyaspor
3 Mayıs Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
19.00 Atakaş Hatayspor - Başakşehir
19.00 Galatasaray - Sivasspor
4 Mayıs Pazar
16.00 Samsunspor - Eyüpspor
19.00 Adana Demirspor - Göztepe
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
5 Mayıs Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor