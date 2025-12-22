×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi#Hakem Ataması
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 15:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi açıklandı.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup etabında 23 Aralık Salı ve 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) açıklamasına göre C Grubu'nda Salı günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Kupada ilk haftanın karşılaşmaları, 23 Aralık Salı ve 24 Aralık Çarşamba günü yapılacak 7 mücadeleyle tamamlanacak.

Gözden KaçmasınVeerman, Fenerbahçenin transfer teklifini kabul etti Bonservis için şart belli olduVeerman, Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul etti! Bonservis için şart belli olduHaberi görüntüle

Maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Turgut Doman

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor: Kadir Sağlam

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol: Hakan Ülker

15.30 Boluspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: Yusuf Adnan Kendirciler

Haberin Devamı

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay​​​​​​​

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Gözden KaçmasınAsensio’ya İspanyol devi talip oldu Fenerbahçe’ye ocakta transfer teklifi geliyorAsensio’ya İspanyol devi talip oldu! Fenerbahçe’ye ocakta transfer teklifi geliyorHaberi görüntüle

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe Beşiktaş Derbisi#Hakem Ataması

BAKMADAN GEÇME!