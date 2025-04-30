Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.
İşte Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler;
2 MAYIS CUMA
20.00 | Antalyaspor - Konyaspor : Cihan Aydın
3 MAYIS CUMARTESİ
16.00 | Alanyaspor - Kayserispor : Ümit Öztürk
16.00 | Rizespor - Gaziantep FK : Mehmet Türkmen
19.00 | Galatasaray - Sivasspor : Ozan Ergün
19.00 | Hatayspor - Başakşehir : Ali Yılmaz
4 MAYIS PAZAR
16.00 | Samsunspor - Eyüpspor : Muhammet Ali Metoğlu
19.00 | Adana Demirspor - Göztepe : Batuhan Kolak
19.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş : Yasin Kol
5 MAYIS PAZARTESİ
20.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor : Halil Umut Meler