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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 17:29

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Yasin Kol düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği açıklandı.

İşte Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler;

2 MAYIS CUMA
20.00 | Antalyaspor - Konyaspor : Cihan Aydın

3 MAYIS CUMARTESİ
16.00 | Alanyaspor - Kayserispor : Ümit Öztürk
16.00 | Rizespor - Gaziantep FK : Mehmet Türkmen
19.00 | Galatasaray - Sivasspor : Ozan Ergün
19.00 | Hatayspor - Başakşehir : Ali Yılmaz

4 MAYIS PAZAR
16.00 | Samsunspor - Eyüpspor : Muhammet Ali Metoğlu
19.00 | Adana Demirspor - Göztepe : Batuhan Kolak
19.00 | Fenerbahçe - Beşiktaş : Yasin Kol

5 MAYIS PAZARTESİ
20.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor : Halil Umut Meler

 

 

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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