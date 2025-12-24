Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kararlarını Fırat Aydınus değerlendirdi: '2 penaltıyı atladı!'

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş sahadan 2-1 galibiyetle ayrılarak kupaya 3 puanla başladı.

Vaclav Cerny'nin 33. dakikada attığı golle derbide 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 43. dakikada Marco Asencio'nun penaltıdan golünü engelleyemedi.

Maçın uzatma dakikalarının başında yeniden sahneye çıkan Cerny, 90+1. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderdi ve siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk derbi zaferini yaşadı.

"ÇAKIR 2 PENALTIYI ATLADI"

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ise bugünkü köşe yazısında müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır ve VAR'ın kararlarını mercek altına aldı.

İşte Aydınus'un değerlendirmesi;

Henüz 27 yaşındaki Oğuzhan Çakır’ın ne FİFA kokartını takacak ne de bir derbi yönetecek hakemlik tecrübesi yok. Ama buna rağmen geçen sezondan bu yana MHK tarafından üst üste maçlar verilerek bu gencecik yaşta yıpratılıyor. Bu şekilde yıpratılması, birkaç yıl sonra onun da ‘istenmeyen hakem’ ilan edilmesine yol açacak ve bunun da müsebbibi bu MHK olacak. Düşünün ki; iki sezonda 15 penaltı veren bir FİFA hakemi bunun 12 tanesini VAR yardımıyla, 1’ini yardımcı hakemle veriyor, 1’ini kendi veriyor, diğer verdiği ile de maç yarıda kalıyor! Avantaj uygulaması, yeri, zamanlaması, sarı kart ve 12. Kural uygulamaları gerçekten çok ama çok acemice. Şimdi gelelim maçın önemli pozisyonlarına...

HEP ‘VAR’I BEKLEDi

40. dakikada Beşiktaş ceza alanında Abraham’ın Mert’i formasından çektiği pozisyon penaltı. Hakem pozisyonu görüyor, görüş alanı içerisinde net önü açık ama VAR’a bıraktı.

69. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Djalo-Szymanski pozisyonunda Djalo müdahalesini yaparken topun üzerinden devam edip Szymanski’ye de müdahale ediyor ve top Djalo’nun arkasında kalıyor. Szymanski devam etmek isterken, rakibinin yaptığı müdahale onu engelliyor. Penaltı. Oğuzhan Çakır bunu da VAR’a bıraktı.

71. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Orkun tam ivmelenip kafa vuracakken, geç kalan Oosterwolde onu itiyor. Bu pozisyon da penaltı ama Oğuzhan Çakır tabii ki bunu da VAR’a bıraktı!

81. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Gökhan-Kerem pozisyonunda penaltı yok, devam kararı doğru ama diğerlerinde olduğu gibi bunda da Oğuzhan Çakır devam demedi, aslında VAR’a bıraktı.