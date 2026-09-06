Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakem kararını yorumladılar: Pozisyon penaltı!

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği ve 1-0 geriye düştüğü derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic kaydetti.

4 MAÇ SONRA DERBİ ZAFERİ

Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından ligde taraftarlarına derbi sevinci yaşattı. Geçen sezon oynanan 4 lig maçında Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı üstünlük kuramayan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'la ilk yarıda 1-1 berabere kalırken, ikinci yarıdaki derbide rakibine 1-0 yenildi. Fenerbahçe'ye karşı lig maçlarında 3-2 ve 1-0 mağlup olan Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibiyle kupada oynadığı maçı ise deplasmanda 2-1 kazanmıştı. Beşiktaş, ligdeki son derbi galibiyetini 2024-2025 sezonunda yine Kadıköy'de 1-0 kazanarak elde etmişti.

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VLAHOVIC YİNE SAHNEDE

Geçen hafta Arca Çorum FK maçında yaptığı "hat-trick"le Beşiktaş'taki ilk gollerini atan Dusan Vlahovic, derbiyi de boş geçmedi. 73. dakikada Olaitan'ın derinlemesine pasıyla başlayan atakta Orkun Kökçü'nün pasını boş kaleye göndererek takımını 2-1 öne geçiren yıldız golcü, siyah-beyazlı forma altında dördüncü golünü kaydetti. Derbide Vlahovic'e gol pasını veren Orkun Kökçü, Çorum FK maçında kazanılan penaltıda meşin yuvarlağı Sırp oyuncuya bırakmış, Vlahovic de ilk golünü bu penaltıyla atmıştı.

KARARLARI TARTIŞILDI

Dev derbinin hakemi Halil Umut Meler'in maç içerisinde hem verip hem de vermediği kararlar sosyal medyada oldukça tartışıldı.

ESKİ HAKEMLER YORUMLADI

Eski hakemler Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım zorlu mücadelede çalınan düdükleri yorumladılar. İşte o pozisyonlar:

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FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: 'Kale arkası açısında topun elle buluştuğu gibi görülüyor. Pilot kamerasında ise omuzdan gelme gibi gözüküyor. Bu açıdan ihlal olmayan yere geldiği gibi görüyorum. Diğer açıda ise penaltı gibi gözüküyor. O yüzden hakemin kararına saygı duyuyorum.'

Bülent Yıldırım: 'İhlal yerine gelip gelmediğinden emin olamıyorum bu açıda. Enteresan bir pozisyon. İhlal olmayan yere geliyor gibi. Hakemin devam kararını destekleyecek sübjektif örnekler var.'

BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ

Deniz Çoban: 'Burada düdüğü çalarak hakemin büyük bir hatası var. Bence hareket kabiliyetini etkilemiyor. Burada hata yaptığını düşünüyorum.'

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Bülent Yıldırım: 'Evet aksiyonun bütününe baktığımızda etkisi sübjektif her şekilde değerlendirilebilir. O yüzden çalınan düdüğü doğru bulmuyorum.'

SKRINIAR-VLAHOVIC KAVGASI

Deniz Çoban: 'Ben hakemin bu dakikaya kadar bir şekilde kontrolle geldiğini düşünüyorum ama burada kontrol kayboldu. Buraya minimum 2 sarı kartla direkt olarak gelmesi lazımdı. Hakem Ederson ile ilgileniyor ve tartışmayı bırakıyor. Ben Halil Umut Meler'in bu dakikadan itibaren tamamen koptuğunu düşünüyorum. Skriniar'ın minimum sarı, kırmızı verilse daha doğru. Vlahovic'in direkt kırmızı kart görmesi gerekirdi yaptığı hareketten dolayı. O hareketi görecek VAR hakemi değil, VAR hakeminin asistanı. Bu hareketi 70. dakikada görseler bile oyunu durdurup söylenmesi gerekiyor.'

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Bülent Yıldırım: 'Burada futbol oynamayan 2 oyuncu gördüyse tak tak kırmızı gösterecek ya da sarıyla başladıysa ardından devam eden hadiseleri değerlendirecek. Ya hakem ikisine de kırmızı kartla gelecekti çünkü artık kavga ediyorlardı. En kötü devamında Vlahovic'in kırmızı kart görmesi gerekirdi.'

'POZİSYON PENALTI'

Deniz Çoban: 'Burada üç önemli husus var. Burada oyuncuya yukarıdan yükleniyor. Kerem burada oyuna devam etme isteğinde. Rakip oyuncu burada yapabileceği en kötü hamleyi yapıyor. Sağ ayağıyla rakibinin ayağına temas ediyor. İlk başta pozisyon dışarıdan başlıyor ancak pozisyonun devamında da müdahale devam ettiği için bu pozisyon penaltı.'

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Bülent Yıldırım: 'Samimi kararım evet pozisyonlarda ayrı düşmemiz normal ama burada Kerem arkadan geliyor. Burada Salih riskli bir hamle yapmış. Kerem'in burada yerde kaldığı pozisyonda arkada kaldığı ve bu sebeple ihlal olmadığı fikrindeyim.'