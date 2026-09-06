Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yazdılar: Hezimete tanıklık edebilirdik! Koca bir sıfır, puan sıfır

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe, 26. dakikada Milan Skriniar ile 1-0 öne geçti. Beşiktaş 38. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın golüyle 1-1'i buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in 73. dakikada attığı golle Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, ligde 9 puana yükseldi. Fenerbahçe, 6 puanda kaldı.

Beşiktaş, ligde gelecek hafta sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK maçından önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Roma'yı konuk edecek.

Haberin Devamı

HÜRRİYET YAZARLARI DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini köşe yazılarında yorumladılar.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ GÜÇ VE OYUN FARKIYLA

Beşiktaş'ın derbide kazanacağına inanmasını ciddi bir şekilde Fenerbahçe sağladı. Arada ciddi bir fiziksel güç farkı vardı. Sarı lacivertli takım, taçtan bir karambol golüyle öne geçmiş olsa da taraftarına derbiyi kazanacağını 1 dakika bile indıramadı. Maç uzun süre 1-1 gitti ise ve skor 2-1’de kaldıysa bunda Fenerbahçe kalecisi Ederson’un payı büyüktü. Ayrıca Beşiktaşlıların veremediği final pasları da bulduğu büyük boşluklarda farkı artıramadı.

F.BAHÇE 2. YARILARDA DÜŞÜYOR

Fenerbahçe her maçın 2’nci yarısında oyundan bariz bir şekilde düşüyor ve oyuncu değişikliklerine rağmen bu durum değişmiyor. Dün de sarı lacivertli ekibin 2’nci yarıda adeta yürüyecek hali kalmadı. Ayrıca Fenerbahçe kağıt üzerinde birer birer bakınca iyi oyunculardan kurulu olsa da birbirini tamamlayan bir kadro yapısı asla yok. Takımın 2’nci yarıda en diri ve ayakta kalan ismi 35 yaşındaki Kante idi.

Haberin Devamı

JUNiOR OLAiTAN FARK YARATTI

Beşiktaş orta sahasında top kazanan, koşan, dribbling yapan savunma arkasına pas atan bir Olaitan fark yarattı. Vlahoviç’in attığı golde de Orkun’u savunma arkasında topla buluşturan Olaitan idi. Trossard da topu ayağına her aldığında etkili oldu. Vlahoviç ise Skriniar ile çok boğuşmasına rağmen gole yakın kimliğini derbide de gösterdi. Beşiktaş fiziksel olarak Fenerbahçe’den çok daha üstündü ve bunu özellikle 2’nci yarıda net bir şekilde gördük. Oyun disiplini, yardımlaşma ve kolektif uyum açısından da siyah beyazlılar çok daha üstündü. Derbiyi oyun gücü olan kazandı.

Haberin Devamı

F.BAHÇE BiRBiRiNi TAMAMLAMIYOR

Ligdeki ilk 4 haftada 2’nci yenilgisini alan Fenerbahçe’de ise savunma arkasına koşu yapacak süratli bir oyuncu eksikliği çok net. Vedat ağır, onun yerine giren Lukaku daha ağır. Ayrıca İrfan Can asla hazır değil ve gol atmayan asist yapmayan Kante ve Guendouzi gibi 2 defansif oyuncuya gerek yok. Fenerbahçe’de Greenwood haricinde topu ayağına aldığı zaman rakibi tehdit eden bir oyuncu yok. Öne geçmesine rağmen evindeki derbiyi bu şekilde kaybetmek ve Beşiktaş’ı çok da zorlayamayan bir futbolla yenilmek taraftarı daha fazla üzmüştür.

UĞUR MELEKE: SALİH-ORKUN'U İZLEDİKÇE MONTELLA'YA KIZIYORUM!

Haberin Devamı

Sezonun şu ana kadarki en iyi 90 dakikasını izledik Kadıköy’de. Ligin form grafiği açısından en iyi üç takımından ikisi, isimlerine yakışır bir mücadele verdiler; tarafsız sporseverlere keyifli bir maç izlettiler. Skorla değil oyunla ilgilenen benim gibi futbolseverler içinse şu heyecan verici: Özellikle Beşiktaş, Avrupa kupaları takvimine kısa süre kala hazır görünüyor dev sınavlara.

İki takım da sezonun en iyi performanslarını bir hafta önce Samsun ve Çorum önünde göstermişlerdi. Ancak belli ki rakip teknik adamlar o müsabakalara iyi çalışmış, tekrar şansı vermek istemediler Samsun ve Çorum maçlarının yıldızlarına. Samsun’un sağını otobana çeviren Brown-Oğuz ikilisine siyah-beyazılar benzer boşluğu tanımadı. Çorum önünde ikili oyunlarda şov yapan Orkun-Vlahovic bağlantısını ise özellikle Skriniar Sırp santrforla bire bir oynayarak kesmeye çalıştı. İlk bir saat o iletişim kesik gibiydi ancak 73’te bir Salih-Olaitan-Orkun-Vlahovic bağlantısında o da çaresiz kaldı. Ve Sırp süperstar derbi hesabını çok kritik bir golle açtı.

Haberin Devamı

DENEYiM ÖN PLANA ÇIKTI

Dünkü derbide oyunun ritmini tayin eden esas yönetmenlerse iki büyük tecrübe, Trossard ve Kante oldular. Kante, Fenerbahçe orta sahasında net bir sekiz numara gibi oynadı; özellikle ilk yarıda ikinci-üçüncü bölge bağlantısında başroldeydi. Trossard’sa Beşiktaş’taki en iyi maçını derbiye saklamış, müthiş bir performans sergiledi Kadıköy’de. Bir asist yaptı, iki net pozisyona girdi, dört tane de şut pası var arkadaşlarını pozisyona sokan.

Derbinin galibi Beşiktaş’ta maçın yıldızları Trossard, Olaitan ve (45 dakika oynasa dahi) Rıdvan’dı. Ancak Salih-Orkun-Olaitan orta üçlüsü bu sezon peş peşe hemen her maçı domine ettikçe ben içten içe Montella’ya kızıyorum. Amerika’da biz nasıl ilk iki maçtan sıfır puan çıkarıp turnuvaya veda ettik? Salih-Orkun, Beşiktaş formasıyla her maçta orta sahayı ele geçirirken milli takımda nasıl bu ikiliden birlikte daha fazla faydalanmadık? Amerika’daki görüntümüzü düşündükçe üzülüyor insan.

i

MEHMET AYAN: ALKIŞLAR TÜM BEŞİKTAŞ İÇİN!

2-1'in ardından Fenerbahçe oyunu çevirebilmek için ne yaptı?

Tümüyle iyi futbol hatta gol vaat eden derbinin ilk yarısı beklentilerimizin içinde oynandı. İlk 10 dakika ev sahibinin baskısını 15’lerde kıran Beşiktaş oyunu eline aldığı sıralarda acemice bir gol yedi. (13’teki kritik Ederson kurtarışını atlamamalı) Muhtemelen ilk görüntülü analizde Vincenzo İtaliano’nun keskin cümlelerle takımı eleştireceği türdendi... Dahası, golün içindeki iki rakip oyuncunun stoperler olması.

GREENWOOD’UN BENCiLLiĞi

Konsantrasyonunu yitirmeyen deplasman ekibi Rıdvan’ın golüne kadar da oyun üstünlüğünü sürdürdü. Greenwood’un iki atakta gösterdiği bencillik Fenerbahçe’nin en az bir golüne mâl olurken Beşiktaş’ın başkaca gollük durumu olmadı. Genel anlamda ilk yarıda dikkatimi çeken iki takımdaki 4 merkez oyuncusunun geçişlerdeki çaresizliğiydi. Ne Kante-Guendouzi, ne Salih-Orkun rakiplerinin hücum geçişlerinde direnç olabildi. Setten uzak, geçişi bol, her anlamda dengeli, seyir zevki yüksek 45’in arından ikinci yarıdaki performanslar merak konusuydu.

Gözden Kaçmasın Fırat Aydınus: Skriniar da Vlahovic de kırmızı kart görmeliydi Haberi görüntüle

KAZANAN Beşiktaş orta sahası oldu. Olaitan’ın katkısına, Trossard deneyimi ilave olunca neredeyse 35 dakika oyun Fenerbahçe sahasına yıkıldı. İsmail hoca adaşını biraz daha erken oyuna alabilir miydi? Kerem 10 numara pozisyonunda orta sahaya hiç desteğe gelmediği için alan külliyen Beşiktaş’a kaldı. Aziz Yıldırım’ın yeni! transferi Ederson olmasaydı tarihi hezimete tanıklık edebilirdik.

YAPILAN SIFIR, PUAN DA SIFIR

Beşiktaş'ın oyunu galibiyeti getirdi yanı sıra sezon başından bu yana yapılan övgülerin ne kıymetli ne yerinde olduğunu herkese gösterdi. Önder Özen’e yazar bu galibiyet, hocaya yazar, oyunculara yazar, Serdal başkana yazar... Anlayamadığım ise şu oldu. 2-1’in ardından maç sonuna kadar geçen 17 artı 7 dakika F.Bahçe oyunu çevirebilmek için ne yaptı? Yanıt koca bir SIFIR ise, puan da SIFIR oluyor.