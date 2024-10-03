Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yakışmadı! Olaylar çıktı, maç oynanamadı

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FİBA Kadınlar Süper Kupa finalindeki Türk derbisine gölge düştü. Geçen sezonun Kadınlar EuroLeague şampiyonu F.Bahçe Opet ile FİBA EuroCup finalisti Beşiktaş arasında oynanan Süper Kupa finali, tribünlerden sahaya atılan yanıcı ve patlayıcı maddeler nedeniyle başladıktan 1 dakika 56 saniye sonra F.Bahçe 4-2 öndeyken yarıda kaldı. Maçın başlamasının ardından önce ses bombası ve maytap atılırken, ardından sahaya meşaleler atıldı ve ortalığı bir anda duman kapladı.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Hakemler bunun üzerine iki takımın oyuncularını soyunma odalarına gönderdi. Müsabakanın durdurulmasının ardından FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, bir araya geldi. Yapılan görüşmenin ardından maçın bugün saat 16.00’da seyircisiz oynanmasına karar verildi. Atılan meşalelerden zemin hasar gördüğü için, maçın Basketbol Gelişim Merkezi’ndeki yan sahalardan birinde oynanabileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahaya yabancı madde atan taraftarların bulunduğu tribüne giderek uyarılarda bulunsa da sonuç değişmedi ve maç yarıda kaldı.