Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide konuk Beşiktaş'ı konuk etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarı boyunca oyunun kontrolünü elinde bulundururken, bulduğu birkaç net fırsatı gole çeviremedi. Kalesinde de ani ataklardan önemli pozisyonlar veren Fenerbahçe, soyunma odasına golsüz beraberlikle girdi.

FENERBAHÇE 90+11'DE GÜLDÜ

İkinci yarıya da baskılı başlayan sarı-lacivertliler, net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın 90+7. dakikasında gelişen atakta Dorgeles Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 90+11. dakikada penaltı atışından Kerem Aktükroğlu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ZİRVEDE FARK MAÇ EKSİĞİYLE 1

Bu sonuçla takipçisi Trabzonspor'un lider Galatasaray'ı yendiği haftada 3 puanla sahadan ayrılan Fenerbahçe, 1 maçı eksik sarı-kırmızılılar ile puan farkını 1'e indirdi.

TARTIŞMA YARATAN PENALTI KARARINA TRIO NE DEDİ?

Mücadeleye ise hakem Yasin Kol ve VAR'ın kararları damga vurdu. Özellikle de son dakikada Fenerbahçe lehine çalınan penaltı kamuoyunda tartışma yarattı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, derbideki bu pozisyonu yorumladı.

Bülent Yıldırım: Penaltı kararı ve sarı kart doğru.

Deniz Çoban: Temaslı ihlaller kuralına göre Nene'yi düşüren etkili temas içeride. Penaltı kararı doğru.

Bahattin Duran: Riskli ayağıyla kayarak geliyor. Büktüğü dizi kaymaya devam ediyor ve Nene'nin sonraki hamlesini engelliyor. Süpürmüş, çizginin üzerinde hareket devam ediyor. Benim için net bir penaltı.