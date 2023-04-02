Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! Aboubakar ve Cenk Tosun'a alkış

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Fenerbahçe'de tribünler, yönetimi ve takımlarını protesto etti.
Dev maçta sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Tribünler, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.
BEŞİKTAŞLI OYUNCULARA ALKIŞ
Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, dördüncü golün ardından Vincent Aboubakar'ı alkışladı. Sonrasında ise oyundan çıkan Cenk Tosun alkışlandı.
İRFAN CAN'IN GOLÜNE PROTESTO
Tribünler, 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra takımlarını yuhaladı.