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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerden 'Yönetim istifa' sesleri! Aboubakar ve Cenk Tosun'a alkış

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tribünlerden Yönetim istifa sesleri Aboubakar ve Cenk Tosuna alkış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 22:26

Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde yönetimi istifaya davet etti. Ayrıca Aboubakar ve Cenk Tosun, Kadıköy'de alkışlandı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'de tribünler, yönetimi ve takımlarını protesto etti.

Dev maçta sarı-lacivertliler, Beşiktaş karşısında 3-1 geriye düşünce, taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Tribünler, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu.

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BEŞİKTAŞLI OYUNCULARA ALKIŞ

Ayrıca Fenerbahçeli taraftarlar, dördüncü golün ardından Vincent Aboubakar'ı alkışladı. Sonrasında ise oyundan çıkan Cenk Tosun alkışlandı.

İRFAN CAN'IN GOLÜNE PROTESTO

Tribünler, 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golden sonra takımlarını yuhaladı.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig

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