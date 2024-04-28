Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde tartışmalı kararlar! Eski hakemler ne dedi? Kırmızı kart ve penaltı beklentileri...

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ta Al Musrati 25. dakikada doğrudan kırmıdı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus ve beIN Trio programında eski hakemler, derbideki tartışmalı kararları değerlendşirdi.

VOLKAN BAYARSLAN VE VAR'IN GENEL PERFORMANSI

Fırat Aydınus: 47 yaşındaki Volkan Bayarslan, Süper Kupa’da 2. dakikada tatil edilen maçın ardından hem performans ve hem jest olarak derbiye atandı ve bu sezon ligdeki 15. maçını yönetti. Hollandalı VAR, Pol Van Boekel’in yanında da İngilizcesi çok iyi olan hakemler VAR odasındaydı. Maçın genelinde faul ve fena hareketlerde, görüş alanı içindeki pozisyonları değerlendirmede, ayrıca disiplin kararlarında Bayarslan başarılı değildi. Bu maçta kendisinden daha iyi bir performans bekliyordum. Sanırım hem mental hem de fiziksel anlamda bu maça iyi hazırlanamamış.

Haberin Devamı

10. saniyede verdiği serbest vuruş tam tamına 2 dakika 10 saniye sonra kullanılabildi. Burada baraj kontrolü zaafiyetinin bulunması ve Al Musrati’nin yaptığı ciddi faulü oyunda görüp avantajı gösterdikten sonra dönüp sarı kart vermesi sanırım maçın geri kalanında kafasına takıldı. Bu pozisyonlardan dolayı daha önce izlediğimiz Volkan Bayarslan’ı izleyemedim sahada. Hakem, futbolcuların kendisine karşı bazı saygısız tavırlarına da duyarsız kaldı.

KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: Musrati’nin pozisyonu ciddi faul ve kırmızı kart. VAR müdahalesi doğru. Rakibin sağlığını tehdit eden bir eylem.

Deniz Çoban: Hakemin görmesi mi gerekir? Görse çok daha iyi olur. Çok yerde, 'Oyuncunun topuğu yerde' tartışması duydum. Hareketin bütününde bir şüphe varsa bu yaralıyıcı mı, değil mi gibi aradaysak şekilden hakemi haklı çıkarmaya çalışırız. Bu hareketin bütününde oyuncuyu haklı çıkartacak veya hakemi haklı çıkartacak bir durum yok. Direkt kırmızı kart.

Bülent Yıldırım: Önce bir avantaj gerçekleşti. Hakem buradaki müdahaleyi arkadan görecek. Oyunu durdurmadı. Top dışarı çıkınca, 'kontrolsüz faulü' kendince gözlemi oydu değerlendirip sarı kart gösterdi. Burada Pol Van Bankel, yüzde 100 doğru bir müdahalede bulundu. Tabanla ciddi faulü oyunun tamamı ve tanımı. Kuvvet var, yaralayıcılık var, ayağının neresiyle nereye olduğu belli. Çok net bir kırmızı kart, tartışacak bir şey yok. Doğru bir VAR müdahalesi. VAR böyle durumlarda garanti sistem olarak çalışır. Hakemin kaçırdığı bir hatayı önledi. Maçın seyrini değiştirecek bir doğru karara imza attı.

Haberin Devamı

Bahattin Duran: Sonuç olarak en sondaki kırmızı kart doğru. VAR müdahalesi doğru. Al Musrati'nin yaptığı bu hareket, ciddi faullü oyun. Onun tanımına giren her şeyi içeriyor. Doğru bir VAR müdahalesiyle sarı kartı kırmızıya çevirdi, doğru karar.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLENTİSİ

Fırat Aydınus: Batshuayi’nin elle oynadığı ve Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda ofsaytta bulunan Necip rakibi ile top için mücadeleye girdiği için karar doğru. Ofsayt olmasa pozisyon net penaltı.

Bahattin Duran: Necip Uysal ofsayt pozisyonunda. Yardımcı hakem kafasında onu tespit etti. Yardımcı hakem neyi bekleyecek? Necip Uysal topla oynarsa ya da top için mücadele ederse ofsayt gerçekleşmiş olacak ve bu pozisyon sona erdikten sonra ofsayt bayrağını kaldıracak.

Haberin Devamı

Bülent Yıldırım: Ofsaytın gerçekleşmesinden sonra elle oynama olduğu için orası maç hakemini, saha ekibini ilgilendirmez. Doğru bir ofsayt tespiti. VAR kontrolü yaptığında bunun doğru olduğunu gördüğü için yani ofsaytın gerçekleştiği ve yardımcı hakemin uyarısıyla hakemin bir ofsayta karar verdiğini gördüğü için müdahil olmadı. Olay olduğu anda hakemin yeri çok güzel. Elle teması kaçırmış muhtemelen çünkü kendisi penaltı vermeden yardımcının ofsayt bayrağını gördü. Eğer burada Necip Uysal topa girmeden ön bloktan bir oyuncu çıkıp elle oynama gerçekleşseydi bir penaltı olurdu. Aktif oyun olduğu için Necip Uysal'ın ofsaytı gerçekleşti. Ofsayt kararından sonra yönetimsel süreçte yine hakemi zorlayan anlar olacak. Sarı kartlı Necip Uysal kaç metre depar attı. Bu tecrübede çok riskli, hakeme fiziki şarj. Hakem o şarjdan kurtuluyor, hoş bir görüntü değil. Sizin itiraz etmenize gerek yok. VAR bu tarz pozisyonların hepsini inceliyor, çok riskli bir hamle.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLENTİSİ

Fırat Aydınus: Omar Colley’in Fred’e yaptığı müdahaleyi hakem yeterli görmeyip devam ettirdi. Penaltı verse de vermese de VAR karışamazdı.

Bülent Yıldırım: Çok küçük bir temas var. Bu temasın etkisi ve sonuçlarından gidilerek zaman zaman yani rakip oyuncuya yarattığı etkiyi de değerlendirmek gerekir. Bizim ülkemizde maalesef insanlara bunu anlatmakta zaman zaman biz de güçlükler çekiyoruz. Ufacık temaslarda herkes kendine göre yorum yapıyor. Temas var mı? Var. Colley riskli geliyor mu? Geliyor. Küçük, ufak temastan sonra adımını atıp kendini yere bırakmış. Penaltı için yeterli bir müdahale olmadığı fikrindeyim. Hakemin devam kararı doğru.

Haberin Devamı

Deniz Çoban: Hakemin beden diline bakınca bir penaltıya gidiyor gibi olup sonra yardımcıya mı bakıyor? Düdüğü ağzına götürecekken autu gösterdi. Bana göre de ufak bir kontak var, bana göre de bu penaltı için yeterli değil. Var temas ama her temas ihlal değildir. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Bu pozisyonda oyunun devam etme kararı benim için doğru. Belki Colley'in çok hafif bir teması olabilir. Temas olmuş olsa bile belki ayakkabısının yanına gelebilir. Temas olmuş olsa bile çok hafif. Penaltı için kesinlikle yeterli değil müdahalesi Colley'in. Belli belirsiz ayakkabısının yanına geliyor. Oyun devam eder burada.