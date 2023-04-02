Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! Aboubakar ve taraftar arasında...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasındaki zorlu derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Müsabaka ilk dakikaları kıran kırana geçerken Beşiktaş'ın kazandığı korner atışı sonrası gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrasında "atın" şeklinde el işareti yaptı.

Aboubakar'ın el işaretinin ardından tribünlerle Senegalli oyuncu arasında tansiyon yükseldi.

Her iki takımın futbolcuları arasında tartışma yaşanırken Hakem Halil Umut Meler, Aboubakar ve Samet'a sarı kart verdi.