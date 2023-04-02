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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi! Aboubakar ve taraftar arasında...

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde tansiyon yükseldi Aboubakar ve taraftar arasında...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 21:12

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-2 yenildiği karşılaşmanın 28. dakikasında gergin anlar yaşandı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasındaki zorlu derbide Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu.

Müsabaka ilk dakikaları kıran kırana geçerken Beşiktaş'ın kazandığı korner atışı sonrası gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrasında "atın" şeklinde el işareti yaptı.

Aboubakar'ın el işaretinin ardından tribünlerle Senegalli oyuncu arasında tansiyon yükseldi.

Her iki takımın futbolcuları arasında tartışma yaşanırken Hakem Halil Umut Meler, Aboubakar ve Samet'a sarı kart verdi.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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