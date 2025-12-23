×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı kararı: Sergen Yalçın'dan tepki!

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Beşiktaş
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı kararı: Sergen Yalçından tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 21:38

Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk maçında Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarının son bölümünde VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın bu kararı sonrası ise Sergen Yalçın'ın tepkisi dikkat çekti.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı gollere sahne oldu ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

PERDEYİ CERNY AÇTI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı kararı: Sergen Yalçından tepki

Mücadelenin 33. dakikasında Vaclav Cerny, derbideki gol perdesini açtı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Çek futbolcu, dar açıdan topu filelere gönderdi.

Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç ekibiyle Kadıköy'de 2 gol sevinci yaşamıştı.

Bu golle birlikte ise Cerny, 2025 yılında Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki 3. golünü attı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE VAR'LA PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı kararı: Sergen Yalçından tepki

Karşılaşmanın 40. dakikasında kullanılan serbest vuruş sonrası Mert Müldür, Abraham ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

Oyun devam ederken, VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre davet etti.

Pozisyonu izleyen Çakır, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Mert Günoktan ayrılık ve transfer açıklamasıFenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Mert Günok'tan ayrılık ve transfer açıklaması!Haberi görüntüle

SERGEN YALÇIN'DAN TEPKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği penaltı kararına tepki gösterdi. Yalçın'ın tepkisi kameralara yansıdı.

KEREM'DEN JEST, ASENSIO'DAN GOL

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı kararı: Sergen Yalçından tepki

Beyaz noktada topu alan Kerem Aktürkoğlu, kazanılan penaltıyı Marco Asensio'ya bıraktı.

Taraftarlar, İspanyol yıldızın topu almasıyla ayağa kalktı ve alkışa başladı.

Yıldız futbolcu ise yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!