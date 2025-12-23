Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde penaltı kararı: Sergen Yalçın'dan tepki!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan müsabakanın ilk yarısı karşılıklı gollere sahne oldu ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.
PERDEYİ CERNY AÇTI
Mücadelenin 33. dakikasında Vaclav Cerny, derbideki gol perdesini açtı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Çek futbolcu, dar açıdan topu filelere gönderdi.
Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç ekibiyle Kadıköy'de 2 gol sevinci yaşamıştı.
Bu golle birlikte ise Cerny, 2025 yılında Fenerbahçe'ye Kadıköy'deki 3. golünü attı.
FENERBAHÇE VAR'LA PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın 40. dakikasında kullanılan serbest vuruş sonrası Mert Müldür, Abraham ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.
Oyun devam ederken, VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı monitöre davet etti.
Pozisyonu izleyen Çakır, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi.
SERGEN YALÇIN'DAN TEPKİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği penaltı kararına tepki gösterdi. Yalçın'ın tepkisi kameralara yansıdı.
KEREM'DEN JEST, ASENSIO'DAN GOL
Beyaz noktada topu alan Kerem Aktürkoğlu, kazanılan penaltıyı Marco Asensio'ya bıraktı.
Taraftarlar, İspanyol yıldızın topu almasıyla ayağa kalktı ve alkışa başladı.
Yıldız futbolcu ise yerden sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skora denge getirdi.
Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, Sergen Yalçın'ın tepkisi 👀pic.twitter.com/NPoozz4XFv— Spor Arena (@sporarena) December 23, 2025