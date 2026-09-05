Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde korkutan an: Guendouzi ile Agbadou kafa kafaya çarpıştı!

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftası dev derbiye sahne oldu ve Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan derbinin ilk devresinde iki oyuncunun kafa kafaya çarpışması kısa süreli korku yaşattı.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Fenerbahçe'nin geliştirdiği atak sırasında Matteo Guendouzi ile Emmanuel Agbadou hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan çarpışmanın ardından iki futbolcu da kısa süreliğine yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam eden Guendouzi ve Agbadou, 1 dakika saha kenarında beklemesinin ardından oyun alanına geri döndü.

Öte yandan çarpışmanın ardından Guendouzi'nin gözünün altında oluşan şişlik dikkat çekti.