Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Domagoj Vida'dan hata!

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Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Domagoj Vida'nın yaptığı hata dikkat çekti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında skor 1-1 devam ederken Beşiktaş'ta Domagoj Vida büyük bir hata yaptı.

Hırvat stoper, savunmanın arkasına atılan topta kalecisi Ersin'e dönmek istedi ancak kısa kalan topta araya Rossi girdi. Ceza sahasında topla buluşan Rossi, takım arkadaşı Berisha'ya pasını verdi.

Berisha ise Ersin'in de kaleden çıkmış olmasını fırsat bildi ve takımı lehine skoru 2-1'e taşıdı.