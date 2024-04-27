Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Al-Musrati kırmızı kart gördü!

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlarken Al-Musrati doğrudan kırmızı kartla ihraç edildi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Al-Musrati, müsabakanın 25. dakikasında Fred'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

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VAR'dan gelen tavsiye üzerine monitöre giden hakem Volkan Bayarslan, sarı kartı iptal edip Al-Musrati'ye kırmızı kartını çıkardı.

Al-Musrati'nin oyundan atılmasıyla Beşiktaş sahada 10 kişi kaldı.

Al-Musrati, Galatasaray'la oynanan derbide de kendi kalesine gol atmıştı.

BEŞİKTAŞ KADIKÖY'DE 11 KİŞİ KALAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olduğu son yedi maçta yedi kırmızı kart gördü.