Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Sergen Yalçın konuştu! ‘Yaşananları herkes gördü’

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta derbi haftası öncesi hesaplar bambaşkaydı. Siyah Beyazlılar, Kadıköy deplasmanında kazanıp, 2.’lik yarışını sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyordu. Ancak olmadı. Trabzonspor, Galatasaray’ı yenerek puan farkını 11’e çıkarmıştı. Önceki gün ise Kartal, son saniyelerdeki penaltı golüyle Fenerbahçe’ye yenildi ve ezeli rakibinin de 11 puan gerisine düştü.

HEDEF TÜRKİYE KUPASI

Ligde son 6 haftaya girilirken Beşiktaş için ilk 3 potasını yakalamak artık imkansız gibi gözüküyor. SiyahBeyazlılar için en büyük hedef; Türkiye Kupası gibi duruyor. Gruptan 4 maçta topladığı 10 puanla lider çıkan Kartal, çeyrek finalde 23 Nisan Perşembe günü Alanyaspor’u Dolmabahçe’de konuk edecek.

Haberin Devamı

Beşiktaş, rakibini elemesi halinde yarı finalde Konyaspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final maçları 12-13-14 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu sezonu mutlaka kupayla kapatmak istiyor.

OYUNCULARA MESAJ

Tesislerde takımla toplantı yapan Yalçın’ın "Kimse motivasyon düşüklüğü yaşamasın. Önümüzde hâlâ kazanılacak maçlar var ve biz yolumuza galibiyetlerle devam edeceğiz. Yaşananları herkes gördü. Taraftarımızın bize olan desteği çok değerli. Biz de bu desteği sahada alacağımız galibiyetlerle süsleyeceğiz". diyerek, oyuncularından kalan maçlara maksimum konsantrasyonla çıkmalarını istedi.