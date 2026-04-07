×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası penaltı itirafı! Tedesco, Kerem’e açıkladı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 10:17

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı son dakikalarda attığı penaltı ile mağlup etmesi sonrası, golün mimarı Kerem Aktürkoğlu’na teknik direktör Domenico Tedesco’dan itiraf geldi.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesinin ardından zirve yarışından kopmamak için Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka şansı kalmayan Fenerbahçe, stresli bir 90+ yaşadı…

Karagümrük yenilgisi sonrası yönetimden ültimatom alan sarılacivertlilerin İtalyan hocası Tedesco, olası bir kayıpta hem takımdaki geleceğini tehlikeye sokacak hem de yeni başkan adaylarının çıktığı ortamda kulübü seçimin içine atacaktı. Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdiğinde Kadıköy'de heyecan tavan yaptı.

Haberin Devamı

KEREM TOPUN BAŞINA GEÇTİ, TEDESCO ARKASINI DÖNDÜ

Kerem Aktürkoğlu, 90+11'de topun başına geçtiğinde teknik direktör Tedesco arkasını döndü. Golden sonra büyük sevinç yaşayan İtalyan hoca, bitiş düdüğü ile soluğu soyunma odasında aldı. Bu durumu "Önce kendi içimde sevinmek istedim" diye açıklayan genç hoca, ardından soluğu yeniden sahada aldı.

Tribünlere yumruk şov yaparken adeta havalara uçtu. Soyunma odasında Kerem'i özel olarak tebrik eden Tedesco, o anları adeta tekrar yaşayıp, "Kerem seni tebrik ediyorum. Bu kadar kritik bir penaltıyı en iyi şekilde kullandın. İtiraf ediyorum ben bakamadım bile" diyerek yaşadığı duygu patlamasını itiraf etti. Sonrasında tüm takım büyük sevinç yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!