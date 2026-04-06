Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Nihat Kahveci'den Yasin Kol'a tepki: 'Futbolun F’sini bilmiyor!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle kazandı.

Karşılaşmayı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dolu pozisyon oldu, 100. dakikada Kerem’in penaltıdan attığı golle Fenerbahçe maçı kazandı. Bir 0-0’lık maç için gitgelli bölümler vardı, tempolu bölümler vardı karşılıklı pozisyonlara girilen…

Tabii ki Fenerbahçe’nin daha çok net pozisyonu vardı. Bir nevi final maçı, şampiyonluk yolunda ölüm kalım maçında ölmedi Fenerbahçe. Ama yine bir ilki yaşadı Fenerbahçe: Korneri kullanıp gol attı, ofsayt verildi ve doğru ofsayttı… Şaka gibi… Orada da Beşiktaş’ın yanlışı, Beşiktaş adına doğruyu getirdi; defans tam korner için yerleşmemişti, kimse olmadığı için doğru bir ofsayt çıktı oradan.

Haberin Devamı

Fenerbahçe yoluna devam ediyor. Kazanması gereken final maçını kazandı; Beşiktaş’tan daha çok net pozisyona girdi. Beşiktaş’ta da özellikle bir oyuncuyu tebrik etmek istiyorum: 30 bin kişi yuhaladı yılmadı, çekinmedi, ‘beni oynatmayın’ demedi, bugün Kadıköy’de soyadı gibi destan yazan Ersin’i tebrik ediyorum. Maçın oyuncusu Ersin net bir şekilde. İlk yarıdaki Beşiktaş… Kabul edilebilir bir futbol; Oh'un kafasını Ederson çıkardı, Cerny çabuk davransa golü atabilirdi. Ceza sahası dışından şutlar denendi, Fenerbahçe’nin defansından döndü. Fenerbahçe 30. saniyede Nene’yle öne geçebilirdi, çekip bir o kadar kötü vurdu… Ama sonuçta Fenerbahçe istediğini, üç puanı aldı ve yoluna devam ediyor.

Beşiktaş’ta oyuna bir kişi girip de katkı sağlamaz mı? Gökhan oyuna girdi, sahanın en kötülerinden biri… Cengiz oyuna girdi, topu kaptırdığı pozisyonda Kerem karşı karşıya kaldı; Ersin, Cengiz’i kurtardı… Ersin, Gökhan ve Agbadou’yu da kurtardı. Guendouzi de Gökhan’ı kurtardı, gol iptal oldu ya; yani herkes birbirini kurtardı

Haberin Devamı

Bak Olaitan’a şu an ‘bir daha maç var” de, koşar oynar. Bugün sahanın her yerindeydi: Üçüncü bölgedeki tercihlerini, son paslarını düzeltirse bambaşka bir oyuncudan bahsederiz. Koşmasında, isteğinde, arzusunda, mücadelesinde hiçbir sıkıntı yok. 4’e 3 pozisyonda doğru tercih yapamadı, kaleye vurdu.

Hakem çok kötüydü, penaltı pozisyonundan ayrı söylüyorum. Vermediği sarılar… Oh’a bir tane faul var, ya Brown ya Oosterwolde yaptı; orta saha bomboş, kontraya çıkacak Beşiktaş dakika 81. Bak 81, bomboş… Faul, doğru ama bırak aksın oyun. Futbolun F’sini bilmiyor Yasin Kol, hiç kusura bakmasın. Biraz futbolu öğrenin, orada atağa çıkılacak…

Haberin Devamı

Fenerbahçeliye göre penaltı, Galatasaray ve Beşiktaşlıya göre değil. Tartışılan konu ne: ‘Pozisyon dışarıda mı, içeride mi?’. Topa dokunma, yani Agbadou’nun kaydığı an, bana göre dışarıda; ilk dokunduğu an dışarıda dokunuyor hafif topa. Kaydığında o vücut gider... Penaltıyı neden çaldı, Agbadou’nun içeride Nene’ye müdahalesi var diye çaldı. Penaltıya yakınım. Benim görüşüm bu: Temas var ve ben ceza sahası içinde görüyorum bu teması.