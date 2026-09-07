Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası kritik analiz: Asıl test şimdi başlıyor!

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Süper Lig'de 2026-27 sezonunun ilk derbisi Kadıköy'de oynandı. Fenerbahçe, evinde 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan Beşiktaş karşısında 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe, sezonun ilk 4 maçından 2 galibiyet 2 mağlubiyet almış oldu. Beşiktaş ise 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile yoluna devam etti.

Hürriyet spor yazarlarından Koray Durkal, bu kritik müsabakayı köşesinde değerlendirdi.

KADIKÖY'DE İTALYAN İŞİ

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'a getirdiği oyun dönüşümünün en önemli testini Kadıköy'de başarıyla geçti.

Derbilerin klasik bir kuralı vardır: Maçın tamamını kontrol etmeniz gerekmez, kritik bölümleri doğru yönetmeniz gerekir. Kadıköy’deki Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması da bunun iyi örneklerinden biriydi.

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Beşiktaş’ın 2-1’lik galibiyetini yalnızca “geriden gelip kazanılan bir derbi” olarak okumak eksik kalır. Asıl hikâye, siyah beyazlıların maç içerisinde değişen oyuna verdiği reaksiyonda yatıyor.

Fenerbahçe’nin öne geçmesi, Beşiktaş açısından maçın planını değiştiren ilk kırılmaydı. Böyle anlarda geriye düşen takımın iki seçeneği vardır: Ya oyunun kontrolünü tamamen rakibe bırakır ya da risk seviyesini kontrollü biçimde artırarak maçı yeniden dengeler.

Beşiktaş ikinci yolu tercih etti.

Buradaki önemli ayrıntı şu: Beşiktaş geriye düştükten sonra sadece daha fazla hücum etmedi. Oyunun ritmini değiştirdi. Fenerbahçe’nin rahat pas bağlantılarını bozdu, rakibin savunma yerleşimini daha fazla hareket ettirmeye başladı ve maçın psikolojik üstünlüğünü yavaş yavaş eline aldı.

FENERBAHÇE’NİN ASIL SORUNU

Fenerbahçe açısından ise üzerinde durulması gereken nokta, 1-0’dan sonra ortaya çıkan oyun. Bir takım öne geçtiğinde illa geri çekilmek zorunda değildir. Hatta modern futbolda öne geçen ekiplerin önemli bir bölümü rakibin risk almak zorunda kalmasından yararlanarak ikinci golü arar. Fenerbahçe’nin yapamadığı şey skoru bulduktan sonra oyunu yeniden kendi lehine organize edememekti.

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Derbinin bu bölümünde Fenerbahçe’nin topa sahip olma biçimi ile skoru koruma amacı arasında bir kopukluk oluştu. Burada İsmail Kartal’ın oyunun gidişine göre değil de ezberlenmiş değişikliklere yönelmesi de hem Fenerbahçe’yi daha da oyundan düşürdü hem de Beşiktaş’ın oyuna geri dönmesini kolaylaştırdı.

Burada kadro kalitesinden çok oyun yönetimi konuşulmalı. Çünkü büyük takımların farkı yalnızca yıldız oyuncularından değil, maçın farklı senaryolarına verebildikleri cevaplardan oluşur. Vincenzo İtaliano da Beşiktaş’a getirdiği oyun dönüşümünün en önemli testini Kadıköy’de başarıyla geçmiş oldu.

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ASIL TEST ŞİMDİ BAŞLIYOR

Ancak bir derbi galibiyetinden sezonluk sonuç çıkarmak için henüz erken. Beşiktaş’ın bundan sonraki sınavı, bu enerjiyi ve reaksiyon gücünü Anadolu maçlarına taşıyabilmek olacak. Çünkü şampiyonluk yarışlarını çoğu zaman büyük maçlar değil, büyük maçlardan sonra oynanan sıradan görünen karşılaşmalar belirler.

Fenerbahçe için de aynı durum geçerli. Bu mağlubiyetin ardından verilecek reaksiyon, mağlubiyetin kendisinden daha önemli. Çünkü güçlü kadroların sezonları tek bir derbiyle değil, kriz anlarına verdikleri cevaplarla şekillenir.

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Kadıköy’de Beşiktaş’ın kazandığı maçın en önemli taktik mesajı bence şu:

Derbiyi “kim daha iyi oynadı” sorusundan ziyade, “kim oyunun değişen şartlarına daha iyi adapte oldu” sorusuyla değerlendirmek gerekiyor.

Fenerbahçe skoru buldu.

Beşiktaş ise senaryoyu değiştirdi.

Ve sonunda derbiyi de senaryoyu değiştirebilen taraf kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN EN DEĞERLİ KAZANIMI

Fenerbahçe'nin F.Bahçe kaşısında kazandığı üç puandan daha değerli olan ise reaksiyon gösterebilen bir takım görüntüsüydü. Derbide geriye düştüğünüzde oyununuzun bozulmaması, oyuncularınızın acele etmemesi ve teknik ekibin maçın gidişatını okuyabilmesi ciddi bir artıdır.

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Üstelik bunu Kadıköy’de yapmak, galibiyetin psikolojik değerini de artırıyor. Futbolda sezon boyunca çok sayıda maç kazanırsınız. Ancak bazı galibiyetler puan tablosunda üç puan, soyunma odasında ise çok daha fazlasıdır. Bu maç Beşiktaş için o kategoride.

10 MAÇTA 8 KEZ KAZANDI 6 KEZ KALESİNİ KAPATTI

Beşiktaş bu sezon 10 resmi maça çıkarken bunların 8’sinden galibiyetle ayrılmayı başardı. Avrupa’da 6, ligde 4 maça çıkan siyah beyazlılar 2 kulvarda da 1’er kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Kartal ayrıca bu sezon 10 maçın 6’sında kalesini kapattı. Avrupa’da 5, ligde 1 maçta gol yemeyen Kartal, 17 kez ağları sarsarken 5 kez topu kalesinden çıkardı.