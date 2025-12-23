×
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Mert Günok'tan ayrılık ve transfer açıklaması!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi Mert Günoktan ayrılık ve transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 19:46

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa verdiği röportajda ayrılık iddialarına cevap verdi.

Beşiktaşlı Mert Günok, Fenerbahçe derbisi öncesi hakkında çıkan ayrılık iddialarını yanıtladı. 

Mert'in konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde oldu: 

Yılın son derbisi, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Atmosfer, hava güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. 2 günlük kısa bir süre de olsa hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum.

Kendimle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum, hakkımda son zamanlarda asılsız ve yalan haber çıktığını gördüm. Sosyal medyaya bakma şansım olmuyor.

Gitmek istediğim, kendime takım baktığım, mutsuz olduğum haberleri çıkıyor. Ne yönetimimizle, ne başkanımızla böyle bir görüşmem olmadı. Beşiktaş'ı yıllarca temsil etmeye çalıştım. Temsil etmeye devam edeceğim.

