Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Fırat Aydınus'tan penaltı yorumu! Yazarlar kritik maçı değerlendirdi: Amerika uçağında sürpriz olur mu?

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Chobanı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele, sarı lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü, Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11. dakikada penaltıdan kaydettiği golle geldi.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a yenildiği haftada zirveyle arasındaki puan farkını azaltan Fenerbahçe, puanını 63 yaptı ve Galatasaray ile farkı 1'e indirdi.

Beşiktaş ise ilk 3'e yaklaşma fırsatını tepti ve 51 puanla 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

HÜRRİYET YAZARLARI DEV DERBİYİ DEĞERLENDİRDİ

Hürriyet'in usta kalemleri, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini köşe yazılarında yorumladı:

GÜNTEKİN ONAY: FENERBAHÇE KÖTÜ, BEŞİKTAŞ İSE ÇOK DAHA KÖTÜYDÜ!

Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada kazanma arzusu yüksek bir görüntü ortaya koydu ancak gerçeği söylemek gerekirse sadece istemek futbolda yeterli bir faktör değil. Talisca, Musaba ve Nene gol için yeterli performansı ortaya koyamadılar. Beşiktaşlı oyuncuların bireysel hataları dışında pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, siyah beyazlı futbolcuların ikramları ile yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Daha ilk dakika dolmadan Nene’nin kaçırdığı pozisyon, ikinci yarıda Cherif’in saç baş yolduran 2 net fırsatı değerlendirememesi, Kerem’in karşı karşıya atamadığı gol derken 0-0 bitecek derbi, tartışmalı bir penaltıyla, daha çok pozisyona giren ve maçı isteyen taraf Fenerbahçe’ye galibiyeti getirdi.

HER GEÇEN DAKiKA GÜÇ KAYBETTi

Açıkçası Fenerbahçe dün akşam hiç iyi değildi ama Beşiktaş o kadar kötü bir görüntü ortaya koydu ki siyah beyazlı futbolcuların son yarım saat adeta sahada yürüyecek hali yoktu.

İkinci yarıda oyuna Murillo’nun yerine giren Gökhan Sazdağı hayatında hiç futbol oynamamış biri gibi her topu kaybetti, inanılmaz hatalar yaptı. Yetmedi, kendi kalesine gol attı, ofsayt Gökhan’ı kurtardı. Asllani, Cerny ve özellikle de Ndidi’nin çıkmasıyla iyice güç kaybeden Beşiktaş, oyuna sonradan girenlerden hiç verim alamadı.

MUSTAFA’NIN HATASI PENALTI GETiRDi

Oh'un yerine giren genç Mustafa, Fenerbahçe’nin kazandığı penaltı öncesi hava topunu anlamsız bir şekilde rakibe ve kendi kalesine doğru indirdi. Ardından Fenerbahçe kontraatağa çıktı. Beşiktaş cephesi Agbadou’nun topla oynadığını ve son saniyede çalınan bir penaltı düdüğüyle maçı haksız bir şekilde kaybettiğini söyleyecektir ancak dün Asensio’suz oynayan ve dağınık bir Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda çok kötü oynayan ve derbide Ersin’in kurtarışlarıyla ayakta kalan, etkili hücum yapamayan bir Beşiktaş vardı.

İkili mücadeleleri ve topu bu kadar kolay kaybeden bir Beşiktaş dün bu pencereden bakınca tanınmayacak haldeydi. Fenerbahçe ise ezeli rakibinin ikram ettiği fırsatlarda Ersin’i geçemedi. İyi futbolun olmadığı hatalar ve top kayıplarıyla dolu bir derbi oldu. Son not: Skriniar’ın dönüşünün Fenerbahçe savunmasını büyük ölçüde toparladığını gördük.

MEHMET AYAN: FENERBAHÇE İÇİN YARIŞA TUTUNMA PENALTISIYDI

KEREM SON ANLARDAKi ATIŞI GOLE ÇEViRiNCE LiG KANARYA iÇiN BiR KEZ DAHA BAŞLADI

Cumartesi akşamı öyle bir sonuç alınmıştı ki, iki takıma da beraberlik kafi gelemezdi, gelmemeliydi. Sporseverler, zaten ebedi kalitesi, genetik lezzeti malum derbiden güçlü seyir zevki bekledi. İlk yarı bu beklentileri karşılayamadı. Nene, Cerny/Oh, Talisca (frikik), Orkun (şut) pozisyonlara girdiler ama “iyi ki de bu 45’i izledik” duygusu oluşmadı bir türlü.

Sahanın gövdeli figürlerinden Asensio’nun 24’te sakatlanması, ev sahibinin oyun organizasyonunda sorunlara yol açtı. En çok ikili mücadele kazanan oyuncu olması nedeniyle Kante’nin yine de altı çizilmeli. Kattığı dinamizmi, yaratıcılığa çeviremedi arkadaşları. İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe’de 56’daki Guendouzi şutunun sonrasında gelen sayılmayan gol ve 2 dakika sonra kaçan yüzde yüz pozisyon Beşiktaş’ı kendine getirmeye yetmedi.

Ev sahibi, rakibini geriye yasladıkça yasladı. Sergen hoca, 67’de Cengiz ve Rashica’yı oyuna alarak kırabildiği baskıdan hızlı oyuncularıyla kenardan çıkmak yoluna gitti. Bu tehdidin biraz Fenerbahçe’yi kırdığını düşünüyorum.

MAÇIN YILDIZI ERSiN’Di

Beşiktaş 70’lerde oyuna olmasa dahi topa hakim oldu. Maçın yıldızı Ersin, Cherif’in pozisyonunda da başarılı olunca, beraberlik kokan maçı penaltı çözdü. Kerem, son anlardaki adeta lige tutanma penaltısını gole çevirince lig Sarı Kanarya için bir kez daha başladı. Kara Kartal’ın hedefi ise Türkiye Kupası ve lig dördüncülüğünde kilitlenecek gibi duruyor.

FIRAT AYDINUS: SON DAKİKA GOLÜ FENERBAHÇE'Yİ YARIŞTA TUTTU!

İlk 45 dakikada temponun zaman zaman yükseldiği, zaman zaman düştüğü; pozisyonlu, bazı sekanslarda “her an gol olacak” hissi veren ancak her iki takımın da final vuruşlarında yetersiz kaldığı bir maç izledik. İlk dakikalardan itibaren Fenerbahçe’nin Nene ile yakaladığı, ardından Beşiktaş’ın bulduğu pozisyonlar vardı. İlk 15 dakika, ilk yarının en heyecan veren zaman dilimiydi. İlk 45 dakikanın son bölümlerinde de kaçan pozisyonlara şahit olduk. Oyun olarak iki takımın da rakibine karşı bariz bir üstünlük kurduğunu söylemek zor; orta sahaların ise oldukça kolay geçildiği bir ilk yarı izledik.

ERSiN MAÇA DAMGA VURDU

İkinci devre Beşiktaş’ın yakaladığı gollük pozisyonla başlandı ama 50 ile ile 70. dakikalar arasında Fenerbahçe hakimiyeti eline aldı ve pozisyonlara girdi. Son 10 dakika her iki takım da arkada geniş alanlar vermeye başladı. Bu süre içerisinde sanki gol atanın kazanacağı bir bölüm vardı. Bu bölümde özellikle Kerem ve Cherif’in pozisyonlarında Ersin’in kurtarışları maça damgasını vurdu. Özellikle bu iki pozisyon Fenerbahçe’nin santrfor ihtiyacının açık bir göstergesiydi.

F.BAHÇELiLER ÇOK STRESLi VE TELAŞLI OYNADI

Trabzonspor-Galatasaray maçının sonucundan sonra Fenerbahçe için alınacak üç puan şampiyonluk yolunda çok önemliydi ve açıkçası bu durum sarı lacivertli futbolculara daha çok stres yüklemişti.

“Eğer yenemez ve üç puanı alamazsak” düşüncesi içerisinde stresli ve telaşlı bir oyun oynadılar.

Doğal olarak Beşiktaş daha rahattı belki de bu stres Kerem ve Nene gibi oyuncuların yüzde yüzlük gol pozisyonlarında başarısız olmasına en büyük etkendi. Maç golsüz bitecek derken gelen penaltı golü Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışına iyice tutunmasını sağladı ve kartlar yeniden dağıtıldı.

PENALTIDA HATALI KARAR VERDi

Fenerbahçe'nin 56. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde ve 68. dakikada sarı lacivertli takımın ceza sahasında Guendouzi’nin koluna gelen topta devam kararları doğruydu. Hakem Yasin Kol’un hatalı sarı kart ve faul tercihleri oldu. Böyle stresi yüksek bir maç için genel anlamda kötü değildi diyecekken, son dakikada verdiği penaltıda hatalı olduğu olduğunu düşünüyorum.

UĞUR MELEKE: ERSİN HAVALİMANINDA FENERBAHÇE YARIŞTA

Tedesco'nun Fenerbahçe’si için bu sezonu üç ayrı fazda değerlendiriyorum ben. 14 Şubat’taki Trabzon derbisine kadar yükselen bir çizgisi vardı Tedesco’nun. Özellikle karo orta sahayla oynadığı, İsmail-Kante-Guendouzi üçlüsünü bir arada kullanıp Asensio’yu özgürleştirdiği Trabzon galibiyetinden sonra şampiyonluk hesaplarının içine dahil etmişti takımını.

19 Şubat’taki Nottingham maçıyla ikinci faz başladı Tedesco için. Trabzon’da başarılı olmuş modelini anlamsızca bozdu. İsmail’i yanında oturttu, Cherif’i 11’e koyup, Asensio’yu sağa hapsetti. Daha sonra da bir ay boyunca hem formasyon değişiklikleri, hem de sakatlıklarla yalpalayan inişli-çıkışlı bir görüntü çizdi sarı lacivertliler. Kasımpaşa, Antalya ve Karagümrük’e karşı maç içinde üçlü-dörtlü defans değişiklikleri yaptı. Avrupa elden gitti, ligde de 7 puan kaybedildi o süreçte.

Ancak 17 Mart’taki Gaziantep maçıyla üçüncü faz başlamış gibi. Alışılmış 4-2-3-1 formasyonuna geri döndü. Marco Asensio tekrar on numarada. Santrfor krizleri sürüyor, dün Cherif’in iki, Kerem’in bir net pozisyonları vardı kaçan. Ancak 90+11’de zor da olsa kazanarak yarışa geri döndü sarı lacivertliler.

AMERiKA UÇAĞINDA SÜRPRiZ OLUR MU?

Beşiktaş derbinin ilk yarısında oyuna ortaktı, Oh’un kafası, Cerny’nin şutunda Oosterwolde’nin müthiş müdahalesi, Orkun’un şutu vardı etkili. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü büyük ölçüde ev sahibine kaptırdılar.

Dün ikinci devrede Fenerbahçe gol beklentisinde 2,30’a 0,24, büyük şanslarda 4-0 üstünlük kurdu. İkinci yarıda Ederson’un kurtarışı yok, Ersin’se dört net pozisyon çıkardı.

Beşiktaş’ın uzatmaların 11’inci dakikasında kaybettiği derbinin en çok üzüleni Ersin oldu şüphesiz. Cherif’in iki, Kerem’in bir karşı karşıya pozisyonunu çıkardı Ersin Destanoğlu. Belki kalesinde devleştiği bu maç takımına puan getiremedi ama onu Dünya Kupası uçağı için aday haline getirmiş olabilir pekala.

Montella kadrosunda radikal değişiklikler yapan bir hoca değil. Ama Ersin sezonu bu seviyede bitirirse Amerika bileti için ciddi aday konumuna geldi bence.