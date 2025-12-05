×
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 6 eksikle oynanacak!

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 6 eksikle oynanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 17:55

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 futbolcu sahada olmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş A Grubu ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da çeşitli sebeplerden önemli eksikler olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası yüzünden derbide olamayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 6 eksikle oynanacak

Sarı-lacivertlilerde Fred ise geçen sezon Galatasaray ile oynanan ZTK maçında, maç sonu tünelde Cihan Aydın tarafından kırmızı kart görmüş ve 3 maç ceza almıştı. Brezilyalı oyuncu da cezası sebebiyle görev alamayacak.

Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon kupada oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 6 eksikle oynanacak

Tecrübeli futbolcu, bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık'ta gözaltına alındı. Mert Hakan kırmızı kart cezası veya bahis soruşturmasından alabileceği cezayla birlikte Beşiktaş derbisini kaçıracak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 6 eksikle oynanacak

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfred Ndidi ile Malili El Bilal Toure zorlu derbi deplasmanında takımlarından uzak kalacak.

BAKMADAN GEÇME!