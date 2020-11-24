Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Süper Lig'in 10. haftası seyir zevki yüksek bir derbi maça sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin tarih bilgisi merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü karşılaşacak. Saat 19:00'da Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

HAZILRIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.