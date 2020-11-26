Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman (hangi gün) saat kaçta? İşte derbi öncesi dikkat çeken notlar

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı ne zaman (hangi gün) saat kaçta?

Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek

Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı. 29 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 22 maçta hakemler, toplam 16 kırmızı ve 131 sarı kart gösterdi.

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takım arasında oynanan son 22 müsabakada hakemler toplam 16 kırmızı ve 131 sarı kart gösterdi.

Fenerbahçe 6 kırmızı, 63 sarı kart gördü

Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbide 69 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 63 de sarı kart gördü.

Beşiktaş daha hırçın

Rekabetteki son 22 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu.

Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 10 kırmızı ve 68 sarı olmak üzere toplam 78 kartla cezalandırıldı.

Son derbide 1 kırmızı, 7 sarı kart

İki takım arasında yapılan son müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 8 kez kartına başvurdu.

Fenerbahçe'den Vedat Muric'i kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci, Simon Falette, Jailson Marques Siqueira​​​​​​​ ve Deniz Türüç'e sarı kart gösterdi. Söz konusu müsabakada Beşiktaş'tan ise Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jeremain Lens sarı kartla cezalandırıldı.

Derbide gözler kalecilerde olacak

Süper Lig'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi mücadelesinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Altay Bayındır ile Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran'ın sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Fenerbahçe'de geçen yıldan beri görev alan Altay ile Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında kırmızı kart görmesiyle bu sezon ilk kez siyah-beyazlı kaleye geçerek 32 dakika sahada kalan ve geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında 90 dakika süre alan Utku Yuvakuran'ın derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

Altay 9 maçta 9 gol yedi

Bu sezon ligde Fenerbahçe'nin oynadığı 9 maçta da kalede yer alan Altay Bayındır, toplam 9 kez rakiplerin gol sevinci yaşamasını engelleyemedi.

Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında kalesini gole kapatan Altay, en fazla bir maçta 2 gol yedi.

Genç kaleci, Göztepe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında kalesinde 2'şer golle görürken, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında rakiplerinin golüne engel olamadı.

Utku Yuvakuran'ın ilk derbi heyecanı

Bu sezon ilk kez geçen haftaki Medipol Başakşehir maçında siyah-beyazlı kaleyi 90 dakika koruyan Utku Yuvakuran, pazar günü de derbi heyecanını ilk kez yaşayacak.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından mücadelenin 57. dakikasında siyah-beyazlı takımın kalesini korumaya başlayan Utku, 3-1 kaybedilen bu müsabakada 2 gol yedi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Utku, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı bu maçta da rakibinin 2 golüne engel olamayarak, görev altığı toplam 123 dakikada kalesinde 4 gol gördü.

Altay'ın Beşiktaş'a karşı 3. derbisi

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı geçen sezon 2 kez forma giyen Altay Bayındır, birer galibiyet sevinci ve mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Siyah-beyazlı takıma karşı oynadığı iki maçta da kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertli kaleci, ezeli rakibinden toplam 3 gol yedi.

Sezonun ilk yarısındaki Kadıköy'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazanırken, ikinci yarıda Dolmabahçe'de oynanan derbiyi ise Beşiktaş 2-0 galip tamamlamıştı.