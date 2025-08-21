Fenerbahçe-Benfica maçını usta yazarlar değerlendirdi: Biri Mourinho'ya söylesin!

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yı konuk etti. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresinde gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 71. dakikasında Benfica'da Florentino Luis, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 81. dakikasında Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz'de oynanacak. Eşleşmeyi kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne kalacak.

"TURUN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi bu eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an.

Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görülmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Olan buydu. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi, hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla oyunu farklı şekilde değiştiremedik ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadık ki öyle bitti, kazanmayı istedik ama olmadı.

Biz 3 tane korner attık ki ilk oyuncuyu top geçmedi kornerlerde. Bugün size söylesem duran topları çalıştığımızı doğruyu söylerim ama duran toplara çalıştık. 2 metre oyuncuların olabilir ama top ilk adamı geçmezse tehlike yaratamazsın. Ben 3 tane böyle pozisyon hatırlıyorum, 3 tane pozisyonda kornerde ilk adamı top geçmedi.

Şunu net söylemek isterim bu bir eleştiri değil. Tabii ki Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması bize saygı duyduklarını gösterdi. Ben bundan mutlu oldum, daha fazla potansiyeli ve kalitesi olan bir takım. Bizim Feyenoord'a karşı oynadığımız oyunu gördüler. 5 defansla oynadığınızda stratejik olarak istedikleri hedefi aldılar. İstedikleri sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek başka bir şey yok. Ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım.

Takım olarak iyi defans yaptık. Benfica pozisyon üretemedi. Kontraları durdurduk, çıkışlarını bloke ettik. Bazı dönemlerde çok topa sahip oldular çünkü çok arkadalardı. Uzun oyunculara pres yaptırmak zor ama yine de tehlikesiz bir maç oldu. Kalemizde tehdit olmadı. Ben Lizbon'u değil cumartesiyi düşünmek istiyorum. 3 gün var, Benfica orada farklı bir davranışa sahip olacak. Kazanırlarsa geçecekler ama biz de öyle. 4 ya da 5-0 kazanmamız gerekmiyor. Tur hala ortada. Geçen sene burada Rangers'a kaybettik ve neredeyse turu geçiyorduk. Onları Benfica ile karşılaştırmak istemiyorum ama hala hayattayız."

USTA YORUMCULAR FENERBAHÇE'Yİ DEĞERLENDİRDİ

Maç sonrası Hürriyet Spor'un usta kalemleri Mehmet Ayan ve Uğur Meleke, Fenerbahçe - Benfica maçını yazdı. İşte o değerlendirmeler...

Mehmet Ayan'ın yazısı:

Lizbon'a taşınan umutlar!

Benfica karşısında korakorda ezilmeyen bir Fenerbahçe izledik.

2023-2024 sezonu başında Erden Timur’un “tribüne transferleri” Tete, Ziyech ve Zaha nedeniyle formunun zirvesinde olan Kerem’e yer bulmalıydı Okan Buruk. Onu zaman-zaman Mertens’ten feragat ederek İcardi’nin arkasına 10 numaraya koymuştu. Verim de aldı, ikinci şampiyonluğunda Kerem 54 maç 45 onbir, 15 gol, 8 asistle katkı vermişti. Geçen sezon arkasında Carreras ile oynadı 49 maç 39 onbir, 16 gol, 11 asistle katkı verdi takımına. Ancak, iki sezon öncesi alışkanlığından olacak ki sürekli Pavlidis’i ikiliyor.

F.BAHÇE GEREKLİ ÖNLEMİ ALDI

Fenerbahçe savunması ilk yarı buna kalabalık kalarak önlem aldı. Amrabat ile huniyi geniş tutup, merkezden oraya iyi organizasyonlar gelmesini engelledi. Rakip de sadece biri isabetli 4 orta girişiminde bulununca iş şutlara kaldı. 2’de Rios, 35’te Kerem birer isabet buldular. Bu manada ekibimiz üç kez kaleyi buldu. Szymanski, Oosterwolde ve En-Nesyri’nin kafa şutu girişimleri sonuçsuz kaldı. Rakibin kaliteli paslarla oyuna egemen olduğu ilk yarıdan gol sesi çıkmadı.

TALISCA GİRİNCE HAREKETLENDİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, rakibe ilk yarıdaki kadar kalesine gelme fırsatı vermedi. 3. bölgede etkinliği güçlüydü temsilcimiz. Lage, oyuna attığı Ivanovic ile maçı çözebileceğini düşünürken, 71’de takımının 10 kişi kalması planlarını bozdu. Mou’nun Talisca jokeri, oyunu hareketlendirmeye yetti, skor almaya yetmedi. Bu işin Lizbon’u da var. Korakorda ezilmeyen Fenerbahçe izledik. Mücadele gücüyle deplasmandan “tarihi skoru” almak neden mümkün olmasın ki? (Bir ayrıntı daha... Geçen sezon liginde kornerler hariç 18 gol bulan Benfica’ya maç boyu 2 duran top şansı vermek de olumlu. Orada da devam!)

Son sözümüz tribüne... “Ali Koç döneminin en yüksek tribünü” dersek yanılma ihtimalimiz az olur!

Uğur Meleke'nin yazısı

Birisi Mourinho'ya rakibin 10 kişi kaldığını söylesin!

Benfica, Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turundaki 20 takımın en iyisiydi. Play-offtaki 14 takımın da en iyisi. Hiç kimsenin ön elemelerde karşılaşmak isteyeceği türden bir rakip değil. Teknik direktörleri Lage da ikinci sezonunda daha güçlü. Sezonu ezeli rakipleri Sporting’i yenerek kupayla açtı. Ardından Nice’i içeride-dışarıda yenerek eledi. Lige de galibiyetle başladı. Gol dahi yemeden verilen bu start elbette etkileyici.

Sezonun en flaş transferi, Saint-Gilloise’dan aldıkları 21 yaşındaki santrfor Ivanovic... Lage onu gelir gelmez ilk 11’e koydu, sürekli oynattı. Avrupa’daki Nice ve ligdeki Amadora maçlarında Pavlidis-Ivanovic’i ileri uçta birlikte kullandı. Yeni formasyonları artık 4-4-2 gibi görünüyordu, dün de sahaya öyle çıkmaları bekleniyordu. Ancak çıkmadılar. Bruno Lage, genç santrfor Ivanovic’i 64’e kadar yedek oturttu, üçlü-güvenilir bir merkez orta saha tercih etti.

İlk 64 dakika boyunca bir tarafta Rios-Florentino ve Barrenechea’lı defansif-sert bir orta saha üçlüsü... Diğer tarafta da Amrabat-Fred-Szymanski’li yeteneği kısıtlı bir merkez... İlk bir saatte ne Benfica, ne de Fenerbahçe üçüncü bölgede kalabalıklaşabildiler.

11’E 10’KEN HAMLELER DAHA CESUR OLABİLİRDİ

Kısır 64 dakikanın sonunda her şey, Bruno Lage’nin Ivanovic’i sokup çift santrfora dönmesiyle değişti. Merkezde eksilen ve yorulan Rios-Florentino ikilisi peş peşe fauller yaptılar ve sonunda Florentino atıldı. Dün sonradan oyuna dahil olan Talisca hem Florentino’yu attırdı, hem bir şutla direğe takıldı, hem de sağdan yaptığı bir driplingle fiziksel olarak sanki daha iyi seviyedeymiş izlenimi verdi.

Ancak Mourinho, aynen hafta sonunda olduğu gibi kırmızı kart sonrası hamleler konusunda tutucuydu. Rakibi 10 kişi kalmasına rağmen İzmir’de beşli defanstan vazgeçmemiş, Cenk’i ancak 87’de sokmuştu. Dün de İrfan Can’ı ancak 86’da soktu oyuna. Acaba bir rakip oyuncu kırmızı kart gördüğünde, yardımcılarından birisi Mourinho’ya sahada artık takımların 11’e 10 oynadığını hatırlatabilir mi? Zira Mourinho sanki biraz geç fark ediyor sahada fazla olduklarını!