Fenerbahçe-Benfica maçını Portekiz gazetesi yazdı: Lizbon’da cehennem bekliyor, Mourinho devreye girecek!

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının yankıları Portekiz basınında geniş yer buldu. Ülkenin önde gelen spor gazeteleri Record, A Bola ve O Jogo, karşılaşmayı manşetlerine taşıdı.

Record: “Aktürkoğlu ilk 11’de başladı ve kalacak” başlığını atan gazete, Kerem Aktürkoğlu’nun performansına dikkat çekti. Haberde ayrıca, “Şampiyonlar Ligi Luz’da” ifadeleriyle rövanş maçının önemine vurgu yapıldı.

A Bola: “Rövanş maçı için her şey açık” manşetini kullanan gazete, İstanbul’daki atmosferin zorluğuna rağmen Benfica’nın avantajlı bir skorla döndüğünü yazdı.

O Jogo: “Açık kapı bıraktık” başlığını atan gazete ise, “Kartallar, play-off ilk ayağında İstanbul cehenneminden sağ çıktı” ifadesine yer vererek Benfica’nın rövanş için umutlu olduğunu aktardı.

Portekiz basını genel olarak Benfica’nın İstanbul’dan istediğini alarak döndüğü, ancak işin Luz’daki rövanşta biteceği görüşünde birleşti.

Record’un değerlendirmesi: Mourinho faktörü devreye girecek





Record’un maç yazısı şu şekilde oldu:

Fenerbahçe - Benfica maçının istatistiklerine ve detaylarına bakan biri, Bruno Lage’nin ekibinin, İstanbul’un cehennemine yaptığı yolculukta acı çekmek zorunda kaldığı izlenimine kapılabilir. Hiç de öyle olmadı. Kartal büyük bir şov yapmadı – bu doğru – ama oyunun kendisine sunduğu her şeyi yerine getirdi. Mourinho’nun öğrencilerinin rakip sahaya yüklenmemesi ve sahada uzun metrelere yayılmaması da buna sebebiyet verdi.

Maçın başında, Benfica daha iyi başlayan taraftı. Florentino’nun oyunu ekstra orta saha olarak kendini gösterdi.

Etkili bir tehlike olmadan Benfica geriye yaslandı, hatlarını indirdi, kontrolü Fenerbahçe’ye teslim etmeden oyunu yönlendirdi. Fenerbahçe karar anlarında aceleciydi ama aynı zamanda dikkatli oynayan kaleci Trubin de devredeydi. Sadece bir istisna hariç.

Rakibinden çok daha fazla Lizbon’daki maçı düşünen Lage, rakibine giden yolların kapalı olduğunu, Türk kalesinin zor anlar yaşamadığını gördü. Florentino’nun iki sarı kart görüp 69. ve 71. dakikalarda oyundan atılması hariç… Bu çocukça, gereksiz bir kırmızı kart oldu.

Mourinho hamle yaptı, Talisca’yı öne çıkardı, Ukraynalı savunmacıyı aldattı, 81. dakikada kolay bir topu Youssef En-Nesyri ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. VAR, Faslı forvetin omzunun önde olduğunu doğruladı.

Sonuç olarak? Çok faullu, kartlarla dolu bir oyun. Benfica, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına geçiş biletini cebine koydu gibi. Ama Lizbon’daki rövanşta daha zor bir cehennem bekliyor; çünkü Mourinho faktörü orada devreye girecek.