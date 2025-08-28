×
Fenerbahçe, Benfica maçı sonrası transfer yapıyor! Real Madrid’e teklif

Güncelleme Tarihi:

Fenerbahçe, Benfica maçı sonrası transfer yapıyor Real Madrid’e teklif
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2025 10:52

Son olarak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya mağlup olarak elenen Fenerbahçe, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, Real Madrid'e Ceballos için teklifini yaptı. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Youri Tielemans’ın ardından yeni bir ismi daha listesine aldı: Dani Ceballos...

Marsilya, yıldız futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı. 29 yaşındaki oyuncuyla da el sıkışılması bekleniyordu. Ancak Ceballos son anda Fransız ekibine gitmekten vazgeçti. Marsilya da teklifini geri çekip Benfica’lı Florentino Luis için harekete geçti.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe’nın, İspanyol orta saha oyuncusunu kadroya katmak adına devreye girdiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in, Marsilya’nın yaptığı teklifin aynısını Real Madrid’e sunduğu öğrenildi.

Ceballos, önümüzdeki yaz düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nda İspanya Milli Takımı’nın parçası olmayı çok istiyor. Bu nedenle, sezonu düzenli olarak forma giyip kendini gösterebileceği bir takımda geçirmeye kararlı.

Sportif direktör Devin Özek’in, Dani Ceballos’u ikna etmek için girişimlere başladığı vurgulandı. 2017’de Real Betis’ten Real Madrid’e 16.5 milyon Euro karşılığında transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, 2019- 21 yıllarını Arsenal’da kiralık olarak geçirmişti.

