Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu kararı! Rui Costa 'hayır' dedi, ilk 11'de çıktı!

Fenerbahçe-Benfica maçında takımların ilk 11’leri açıklandığında herkes büyük bir sürpriz le karşılaştı. Portekiz ekibinin ilk 11’inde, uzun süredir sarı lacivertli kulübe transfer olacağı konuşulan Kerem Aktürkoğlu da yer aldı.

GECEYE DAMGA VURDU

Kerem'in ilk 11’de görevlendirilmesi Kadıköy’de gecenin olayı olurken, konuyla ilgili Portekiz basınından önemli iddialar geldi. Record’da yer alan habere Benfica Başkanı Rui Costa, Kerem’in transferine izin vermedi ve oyuncuyu takımda tutma kararı aldı. Teknik direktör Bruno Lage de bunun üzerine Kerem’i dünkü maçın ilk 11’ine aldı.

Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcu için son olarak 22.5 milyon Euro artı 2.5 milyon Euro bonus teklif etmişti.

TEMiNAT iDDiASI

o'Jogo ise Benfica’nın toplam 25 milyon Euro’ya ulaşan bonservis bedeli teklifini kabul ettiğini ancak Fenerbahçe’den istediği banka teminatlarının verilmemesi nedeniyle görüşmelerin durduğunu yazdı. Teminat talebinin yerine getirilmesinin ardından transfer görüşmelerinin yeniden başlayabileceği de belirtildi.

Kerem, ısınma sırasında kendisini alkışlayan F.Bahçelilere aynı karşılığı verdi.