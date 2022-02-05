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Fenerbahçe, Belözoğlu’lu Başakşehir karşısında galibiyet arıyor! Ozan Tufan sürprizi...

#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Süper Lig
Fenerbahçe, Belözoğlu’lu Başakşehir karşısında galibiyet arıyor Ozan Tufan sürprizi...

Ülker Stadı’ndaki karşılaşmada Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Fenerbahçe’de, ara transferde yeniden kadroya katılan Ozan’ın ilk 11’de oynaması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig’de bu akşam Medipol Başakşehir’i konuk edecek. 37 puan ve averaj farkıyla 5. sırada yer alan sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak forma giyemeyecek.

Sarı lacivertlilerin ara transferde yeniden kadrosuna kattığı Ozan Tufan’ın bugün ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlüğe gelişi sonrası yakaladığı başarılı grafiği son haftalara taşıyamayan ve 2 maçtır mağlup olan Medipol Başakşehir’de ise sakatlığı bulunan Mahmut bugün oynamayacak. İlk yarıdaki ilk maçı Başakşehir 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Belözoğlu’lu Başakşehir karşısında galibiyet arıyor Ozan Tufan sürprizi...

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#Fenerbahçe#Emre Belözoğlu#Süper Lig

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