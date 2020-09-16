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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor! Naturelgaz...

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Fenerbahçe Beko'ya yeni sponsor! Naturelgaz...
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Fenerbahçe Kulübü, Naturelgaz ile erkek basketbol takımı forma sponsorluğu sözleşmesine imza attı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın forma sırt numara altı sponsoru olarak, taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz ile anlaşmaya varmıştır. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz'a, 'Ailemize hoş geldin.' diyor, yeni sezonun başarılarla taçlanmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

Fenerbahçe Bekoya yeni sponsor Naturelgaz...

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