×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçe Beko'ya Tyler Dorsey'den kötü haber

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tyler Dorsey#Basketbol
Fenerbahçe Bekoya Tyler Dorseyden kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 20:35

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in ikinci haftasındaki Valencia Basket maçında sakatlanan Tyler Dorsey'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko, Valencia Basket maçında sakatlanan Tyler Dorsey'in sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Oyuncumuz Tyler Dorsey, 13 Ekim Cuma günü (dün) oynanan Valencia Basket maçında sağ ayağından sakatlık geçirmiştir.

Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı tetkikleri neticesinde sağ ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir.

Tedavisine başlanan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Gözden KaçmasınSebastian Szymanski: Fenerbahçeye transferim gösteriyorSebastian Szymanski: 'Fenerbahçe'ye transferim gösteriyor'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınFenerbahçeli Rodrigo Becao şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini görmedimFenerbahçeli Rodrigo Becao şaşkınlığını gizleyemedi: Böylesini görmedim Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tyler Dorsey#Basketbol

BAKMADAN GEÇME!