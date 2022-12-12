Fenerbahçe Beko'ya Johnathan Motley'den kötü haber

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Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Johnathan Motley sol baldırından sakatlandı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko oyuncusu Johnathan Motley, takımımızın 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom ile oynadığı karşılaşmada sol baldırından sakatlık yaşamıştır. Tedavisine başlanan sporcumuzun sahalara dönüş sürecinin 10-15 gün olması öngörülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Johnathan Motley dışında Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve DyShawn Pierre'in sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe bu sakatlık sürecinde Olympiakos, Baskonia, Merkezefendi ve Partizan ile karşılaşacak.