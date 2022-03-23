Fenerbahçe Beko'ya Henry ve Vesely müjdesi! Baskonia deplasmanında galibiyetlerine iddaa'da...

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Bu bir ilandır

BASKONIA - FENERBAHÇE BEKO

Euroleague'de oynadığı son 3 maçı kazanan Baskonia, 8 maçlık yenilgi serisine yakalandıktan sonra bu galibiyetleri almıştı...

CSKA Moskova, Unics Kazan ve Zenit'in Euroleague'de oynadığı tüm maçlar iptal edilip lig 18 takıma düşürülünce kaybettikleri 4 maç da silinmiş oldu ve 15. sıradan bir anda 10. sıraya kadar tırmandılar.

Takımın başında Fenerbahçe camiasına yabancı olmayan bir isim, Neven Spahija bulunuyor. Hırvat koç zorlu maç öncesinde; "İlk maçta hiçbir şey yapamadık ve kaybettik. Ancak şimdi durum bizim açımızdan biraz daha iyi..." dedi.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise Euroleague'de oynadığı son 3 maçı kaybetti. Bu 3 yenilgi öncesinde 5 maçlık galibiyet serileri vardı.

Tedavi süreçleri devam eden Ahmet Düverioğlu ve Tarık Biberovic deplasman kafilesinde yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Pierria Henry ve Jan Vesely seyahat kadrosunda...

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Başantrenör Aleksandar Djordjevic; "Kesinlikle çok sert bir maça çıkacağız. Takımımdan ilk beklentim, oyunun ritmini kontrol etmeleri olacak..." dedi.

Bu zorlu mücadeleyi siz de Misli.com üzerinden Canlı olarak izleyip Canlı iddaa oynayabilir, Tek Maç imkanıyla bahis yaparak heyecana ortak olabilirsiniz...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Baskonia iç saha maçlarında ortalama 78 sayı atarken, Fenerbahçe Beko deplasman maçlarında ortalama 79 sayıyı potasında gördü.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sını Fenerbahçe Beko kazandı. Baskonia'nın sahasında oynanan son 4 maçta sarı-lacivertli temsilcimizin 4 galibiyeti bulunuyor.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Euroleague maçını kuponlarına alan Misli.com üyeleri "Fenerbahçe Beko kazanır" seçeneğini ön planda tutmuşlar.

%17'lik kesim son maçlarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'ye Beko'ya zorlu Baskonia deplasmanında güveniyor...

%11'lik kesim ise "152.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 153 sayı çıkmasını bekliyor.

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