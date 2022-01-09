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Fenerbahçe Beko'ya evinde Daçka şoku

#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka#Basketbol
Fenerbahçe Bekoya evinde Daçka şoku

ING Basketbol Süper Ligi’nde ertelemeler nedeniyle iki haftadır sahaya çıkamayan lider Fenerbahçe Beko sahasında takipçilerinden Darüşşafaka’ya 79-61 yenildi.

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Sarı lacivertli ekip bu sezon evinde ilk totalde ise ikinci yenilgisini alsa da zirvedeki yerini korudu. de Colo ve Vesely gibi iki yıldızından eksik olarak sahaya çıkan F.Bahçe ilk yarıyı 38-37 önde bitirse de rakibinin ikinci yarıdaki temposuna ayak uyduramadı.

Darüşşafaka 16. maçında 12. galibiyetini alarak ikinci sıraya çıktı.

DİĞER SONUÇLAR:

TOFAŞ-Türk Telekom: 95-93, Afyon-Gaziantep: 63-100, Karşıyaka-Petkim: 91-79. ·

Kadınlar Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe sahasında İzmit Belediye’yi 106-44 mağlup etti.

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#Fenerbahçe Beko#Darüşşafaka#Basketbol

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