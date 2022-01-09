Fenerbahçe Beko'ya evinde Daçka şoku

Haberin Devamı

Sarı lacivertli ekip bu sezon evinde ilk totalde ise ikinci yenilgisini alsa da zirvedeki yerini korudu. de Colo ve Vesely gibi iki yıldızından eksik olarak sahaya çıkan F.Bahçe ilk yarıyı 38-37 önde bitirse de rakibinin ikinci yarıdaki temposuna ayak uyduramadı.

Darüşşafaka 16. maçında 12. galibiyetini alarak ikinci sıraya çıktı.

DİĞER SONUÇLAR:

TOFAŞ-Türk Telekom: 95-93, Afyon-Gaziantep: 63-100, Karşıyaka-Petkim: 91-79. ·

Kadınlar Süper Ligi’nde ise Fenerbahçe sahasında İzmit Belediye’yi 106-44 mağlup etti.