Fenerbahçe Beko'nun yıldızından emeklilik kararı!

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 13:27

Fenerbahçe Beko'nun 38 yaşındaki Fransız yıldızı Nando De Colo, sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun ocak ayında yeniden kadrosuna kattığı Fransız basketbolcu Nando De Colo, bu sezonun sonunda kariyerini noktalayacağını açıkladı.

BeBasket'e verdiği röportajda "Bu benim son sezonum olacak" diyen 38 yaşındaki Fransız basketbolcu şu ifadeleri kullandı:

"EuroLeague'i kazanırsak emekli olacağım demedim. Ama açıkça söylemek gerekirse, bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyorum. Hayatın anlardan ve zamanlamadan ibaret olduğuna inanıyorum. Artık yeni bir sayfa açmanın, parkelere veda etmenin zamanı geldi. Esas olarak antrenörlüğe odaklanmaya çalışacağım, çünkü biliyorum ki bir noktada büyük ihtimalle kendimi bu işi yaparken bulacağım" açıklamasını yaptı.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Fransa'da başlayan De Colo, NBA'de San Antonio Spurs ve Toronto Raptors formalarını giydi.

Avrupa'ya dönüşünün ardından CSKA Moskova ile iki kez EuroLeague şampiyonluğu yaşayan De Colo, 2016'da hem normal sezon hem de Final Four MVP'si seçildi.

2019-2022 yılları arasında Fenerbahçe Beko forması giyen De Colo, Ocak 2026'ya dek ASVEL'de oynadı ve Ocak ayında yeniden sarı-lacivertli ekibe katıldı.

Fransız oyuncu, EuroLeague tarihinin en skorer ikinci oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. 

BAKMADAN GEÇME!