Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Tarık Biberovic'ten Jasikevicius sözleri: 'Antrenmanlara gelmeden önce 10 kahve içmiş gibi oluyor!'

EuroLeague Final Four’unun yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 22 Mayıs Cuma günü Olympiakos ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’nin yıldızı Tarık Biberovic, Final Four Talk isimli programa konuk oldu. Tarık'ın açıklamaları şu şekilde oldu:

"OLYMPİAKOS, SON 5-6 YILDIR AVRUPA'DAKİ EN KALİTELİ TAKIM OLABİLİR"

Olympiakos ile oynanacak Final Four yarı finali hakkında:

“Olympiakos’a karşı oynadığımız son maç pek çekişmeli geçmedi ama Nando ve Chris Silva gibi oyuncularımız yoktu. Khem Birch sakatlık problemi yaşıyordu ve ben de ikinci yarıda sakatlandım. Ama açıkçası artık bunların hiçbir önemi yok. Kimse umursamıyor.

Olympiakos, son 5-6 yıldır Avrupa'daki en kaliteli takım olabilir. Sürekli en iyi takımlar arasındalar, onlara büyük saygı duyuyoruz. Çok iyi bir sistemleri var, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ayrıca, “kaos anı” geldiğinde paniklemiyorlar. Bu, basketbolda en önemli şeylerden biridir. Bu noktaya nasıl geldiklerini biliyorlar ve aynı şeyi yapmaya devam ediyorlar. Zaferi çok istediklerini biliyoruz, ama en önemlisi bizim ne düşündüğümüz. Jasikevicius, bizi hem zihinsel hem de fiziksel olarak nasıl hazırlayacağını çok iyi biliyor. Final Four'da en önemli şey budur. Rakibinden daha çok istemen gerekir. Final Four'da en önemli şey taktiksel yön değil, ne kadar enerjik olduğun ve ne kadar çok istediğindir.

"KOÇLUĞU O KADAR İYİ Kİ, OYUNCU OLDUĞU GÜNLERİ HİÇ DÜŞÜNMÜYORSUNUZ"

Jasikevicius hakkında: Her şeyden önce, o muhteşem bir oyuncuydu. Ancak koçluğu o kadar iyi ki, oyuncu olduğu günleri hiç düşünmüyorsunuz. Artık “Sarunas” dendiğinde, onu bir koç olarak düşünüyorsunuz. Bu, onun hangi seviyeye ulaştığını gösteriyor. Tabii ki bu tesadüfen olan bir şey değil. Covid döneminden bu yana her Final Four'da yer aldığını düşünüyorum. Elbette bunun bir nedeni var. Her şeyden önce, çok disiplinli. Burada, takım olarak, bir aile olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Her gün ve her yıl gelişmeye devam ediyoruz.

Antrenmanlarda sanki buraya gelmeden önce 10 fincan kahve içmiş gibi oluyor. Yoğunluk inanılmaz derecede yüksek. Yaptığınız her hataya odaklanıyor çünkü bunun gelecek için ne kadar önemli olduğunu biliyor.