Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Raul Neto, Dünya Kupası'nda sakatlandı! Gözyaşları eşliğinde hastaneye götürüldü

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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Raul Neto, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda çıktığı ilk maçt şanssız bir sakatlık yaşadı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçta İran ile karşılaşan Brezilya'da maça ilk 5'te başlayan Neto, 3. çeyrekte skor 62-25'ken sakatlandı.

Hızlı hücumda topu potaya götürürken ayağı kayan ve acı içinde yerde kalan Neto, sedyeyle kenara alındı. Yıldız basketbolcunun maçtan çıkarken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

31 yaşındaki oyun kurucunun hastaneye götürüldüğü açıklandı.

MAÇI BREZİLYA KAZANDI

Daha sonra devam eden maçta Brezilya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İran'ı 100-59 mağlup etti.

FENERBAHÇE'YE 1+1 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Fenerbahçe Beko, 8 sezondur NBA'de oynayan ve son olarak Cleveland Cavaliers forması giyen Brezilyalı oyun kurucuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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